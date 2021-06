Padre Guido Taffarel testa positivo para Covid-19

O Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Cônego Guido Taffarel, teve diagnóstico positivo para Covid-19. O padre está internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, mas, segundo as informações, passa bem, apresentando apenas fadiga. A informação foi divulgada em uma nota oficial da paróquia.

Por causa disso, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida também divulgou a suspensão das atividades, inclusive missas, por um período de 10 dias, tempo em que os demais padres a atendentes da secretaria ficarão em isolamento preventivo.

Veja a nota na íntegra:

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida comunica que pelos próximos 10 dias, ou seja, até o dia 21 de Junho, as atividades paroquiais que envolvem os padres, secretaria paroquial e centro de pastoral como missas, encontros, visitas, batizados, entrevistas de casamento, curso de batizados, curso de ministros e catequese da Matriz, estão suspensas. Os padres da paróquia estão em isolamento domiciliar, devido o pároco cônego Guido Taffarel ter testado positivo para o Covid 19. Ele está bem, apresentando um pouco de fadiga, permanece em isolamento preventivo no hospital Santo Antonio de Tenente Portela. Peço a todos que rezem por nós. As atividades nas comunidades( capelas) como catequese e celebrações da palavra continuam normalmente. Só as missas serão transferidas até que a situação seja resolvida.