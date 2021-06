PRF prende traficante com mais de meia tonelada de maconha numa caminhonete clonada

Na tarde de ontem, quinta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um criminoso que transportava 555 quilos de maconha em uma caminhonete abordada na BR 470, em Barracão, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. A Brigada Militar apoiou a ação.

Policiais Rodoviários Federais realizavam operação de combate à criminalidade quando avistaram uma Toro que vinha de Santa Catarina. Eles perceberam que o veículo aparentava estar muito carregado e decidiram abordá-lo.

Vendo a aproximação da viatura, o motorista acelerou, mas foi abordado logo à frente em uma barreira realizada por outra equipe. O veículo estava carregado de fardos de maconha, acondicionados sobre os bancos dos passageiros e no compartimento de carga, pesando 555 kg, o suficiente para a produção de um milhão de cigarros para consumo.

O preso tem 29 anos e é morador de Cascavel. Ele foi encaminhado, com a maconha e o veículo, à área judiciária para registro do flagrante, e posteriormente recolhido ao presídio.

Essa ação representa um prejuízo de mais de meio milhão de reais ao crime organizado.

