Escritores Eduardo Bueno e Paulo Rezzutti participam de live sobre o Arquivo S

Volume 6 da coleção, com JK na capa, será lançado no debate ao vivo desta sexta, às 17h - Agência Senado

Os escritores Eduardo Bueno e Paulo Rezzutti participarão nesta sexta-feira (11), às 17h, de uma live da TV Senado no YouTube em que discutirão a importância de os brasileiros conhecerem a história nacional. O debate será uma edição especial do programa Leituras e marcará o lançamento do sexto volume da coleção Arquivo S – O Senado na História do Brasil.

O livro é uma compilação das reportagens publicadas em 2020 na seção Arquivo S, do Portal Senado Notícias. Mensalmente, o Arquivo S traz um episódio importante do passado do Brasil contado com base nos documentos históricos do Arquivo do Senado, em especial os projetos de lei e os discursos dos senadores das épocas em questão.

Entre os episódios apresentados no sexto volume da coleção, estão a Revolta da Vacina, de 1904, a Revolta da Chibata, de 1910, e a aprovação da Lei Afonso Arinos, de 1951, a primeira norma brasileira que criminalizou o racismo.

Também participará do debate o jornalista Ricardo Westin, da Agência Senado, que assina as reportagens. A live faz parte das comemorações da Semana Internacional de Arquivos. Publicado desde 2014, o Arquivo S é resultado de uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado.

Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, é autor de livros como A Viagem do Descobrimento e Náufragos, Traficantes e Degredados. Ele apresenta o canal Buenas Ideias, no YouTube, sobre a história do Brasil. Paulo Rezzutti escreveu as biografias de D. Pedro I, D. Leopoldina e D. Pedro II, best-sellers da coleção A História Não Contada.

O quinto volume da coleção Arquivo S – O Senado na História do Brasil, que reúne as reportagens publicadas em 2019, foi lançado na última segunda-feira (7), em outra live do programa Leituras. O debate teve a participação do cineasta Silvio Tendler, do historiador Bruno Antunes de Cerqueira e da chefe do Arquivo do Senado, Rosa Vasconcelos.

A versão on-line da coleção Arquivo S – O Senado na História do Brasil pode ser baixada gratuitamente no site da Biblioteca do Senado. Os livros podem também ser comprados, a preço de custo, no site da Livraria do Senado. Novas reportagens são publicadas na primeira sexta-feira de cada mês no Portal Senado Notícias.