Secretaria da Saúde distribuirá vacinas da AstraZeneca e Pfizer na sexta-feira (11)

A Secretaria da Saúde (SES) distribuirá 402 mil doses de vacinas contra a Covid-19 às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) na sexta-feira (11/6). Desse total, 365.750 são da Pfizer, recebidas esta semana, e 36.250 da AstraZeneca, que estavam reservadas para a segunda dose na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi). Também haverá distribuição de diluentes de vacinas da Pfizer e kits de testes diagnósticos da doença, do tipo antígeno, doados pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Devido ao aumento de volume da carga e condições climáticas pouco favoráveis, essas remessas serão entregues por via terrestre. Poderão buscar durante a manhã as 1ª (Porto Alegre), 5ª (Caxias do Sul), 8ª (Cachoeira do Sul), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado) e 18ª (Osório) CRSs e a Secretaria de Saúde de Porto Alegre.

No mesmo turno, sairão carros do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) de Porto alegre com os seguintes destinos:

• Santa Maria – doses da 4ª (Santa Maria) e 10ª (Alegrete) CRSs;

• Passo Fundo –doses da 6ª (Passo Fundo) e 11ª (Erechim) CRSs;

• Palmeira das Missões –doses da 2ª (Frederico Westphalen) e 15ª (Palmeira das Missões) CRSs;

• Santo Ângelo –doses da 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí) CRSs;

• Pelotas – doses da 3ª (Pelotas) e 7ª (Bagé) CRSs.

Seringas

As seringas de 1 ml para aplicação das vacinas da Pfizer previstas inicialmente para serem entregues junto com a essas remessas chegarão ao Estado na sexta-feira (11/6), ainda sem horário confirmado. A entrega ocorrerá tão logo seja possível.

•Planilha de doses por municípios, incluindo as vacinas da farmacêutica Janssen, previstas para chegarem na próxima semana.

•Lista de distribuição de doses por município da doze 2 da AstraZeneca.