Mais bolsas de residência reduzem escassez de especialistas?

O anúncio de 3 mil novas bolsas de residência médica para 2026, feito pelo Ministério da Saúde dentro do programa Agora Tem Especialistas, marca um movimento concreto de expansão da formação especializada no país e, sob a ótica histórica, representa um avanço inequívoco. Trata-se do maior edital já lançado, com investimento estimado em R$ 3 bilhões e a perspectiva de o governo federal passar a financiar mais de 60% dos médicos residentes no Brasil, revertendo o cenário recente de retração, já que em 2021 haviam sido ofertadas apenas 300 bolsas. Ainda assim, quando se observa a dimensão estrutural do problema a ser enfrentado, os dados indicam que o aumento está longe de ser suficiente para resolver o gargalo de especialistas.

A principal evidência dessa limitação está na relação entre o número de médicos formados e a capacidade do sistema de absorvê-los na residência, que segue sendo o padrão-ouro de especialização. Em 2023, o Brasil formou 32.611 novos médicos, enquanto, em 2024, havia 16.189 vagas de residência disponíveis, segundo a Demografia Médica 2025, elaborada pela Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Associação Médica Brasileira.

Isso significa que mais de 16 mil profissionais concluíram a graduação sem acesso imediato à formação especializada, um descompasso que não é episódico, mas resultado de uma expansão acelerada das vagas de graduação ao longo das últimas décadas, impulsionada por políticas públicas e pela ampliação do ensino privado, sem que a residência médica tenha acompanhado o mesmo ritmo. Entre 2015 e 2023, as vagas de residência cresceram 57%, um avanço relevante, mas insuficiente diante da velocidade da formação médica no país, conforme apontam análises acadêmicas e institucionais sobre o tema.

Mesmo que o aumento de 3 mil bolsas reduza parcialmente essa diferença, ele não altera de forma estrutural a lógica de desequilíbrio entre formação e especialização. Além disso, o problema não se limita à quantidade de vagas disponíveis, mas se aprofunda quando se analisa sua distribuição geográfica.

Dados da Demografia Médica 2025 mostram que 54,3% dos residentes estão concentrados na região Sudeste, o que reflete e reforça desigualdades históricas. Em números absolutos, são 25.911 residentes no Sudeste contra apenas 1.794 na região Norte, revelando que a escassez de especialistas em determinadas regiões não decorre apenas da falta de formação, mas da forma como ela está territorialmente organizada.

A desigualdade se torna ainda mais evidente quando observada sob a perspectiva da densidade médica. Enquanto a média nacional é de 3,08 médicos por mil habitantes, municípios com menos de 10 mil moradores apresentam apenas 0,57 médico por mil habitantes, de acordo com a mesma Demografia Médica 2025.

Em estados da região Norte, como Amazonas e Roraima, os índices são ainda mais baixos, chegando a 0,20 e 0,13, respectivamente, conforme dados do Conselho Federal de Medicina. "Nesse contexto, a simples ampliação do número de bolsas, sem estar acompanhada de uma distribuição eficaz, corre o risco de reproduzir o padrão já existente, concentrando oportunidades onde a infraestrutura é mais robusta e deixando lacunas persistentes em regiões historicamente desassistidas", afirma Rafael Duarte é CEO do Grupo RD Medicine.

O edital de 2026 demonstra, no entanto, uma tentativa de enfrentar esse desafio ao priorizar explicitamente regiões com déficit crítico, como a Amazônia Legal, o Nordeste e municípios abaixo da média nacional de cobertura. Esse direcionamento é um dos principais acertos da política atual, pois reconhece que o problema da formação de especialistas no Brasil não é apenas quantitativo, mas territorial. Outro avanço é a criação de incentivos para preceptores, uma dimensão frequentemente negligenciada no debate público.

A expansão de vagas depende diretamente da existência de profissionais qualificados para orientar a formação dos residentes, e a ausência de preceptoria adequada pode transformar vagas formais em oportunidades de baixa qualidade formativa. A criação de 806 novos programas de residência desde 2023, com foco em especialidades prioritárias para o Sistema Único de Saúde, também indica um esforço de construção de infraestrutura formativa em regiões onde ela historicamente não existia, conforme dados do próprio Ministério da Saúde.

Ainda assim, há limitações importantes que permanecem fora do alcance de um edital, por mais robusto que ele seja. A primeira diz respeito à fixação de profissionais. Formar especialistas em regiões com menor cobertura não garante que eles permanecerão nesses locais após o término da residência. A ausência de políticas consistentes de incentivo à interiorização, que envolvam desde remuneração até condições de trabalho e perspectivas de carreira, historicamente reduz o impacto de iniciativas focadas exclusivamente na formação.

A segunda limitação é de natureza qualitativa. "A expansão acelerada de vagas, sem acompanhamento rigoroso das condições de ensino, pode comprometer a qualidade da formação, sobretudo em contextos onde a infraestrutura assistencial é precária e a supervisão pedagógica é insuficiente", aponta Duarte.

Em resumo, persiste uma questão estrutural que antecede e ultrapassa o debate sobre o número de bolsas: a falta de alinhamento entre a política de expansão do ensino médico e a capacidade do sistema de saúde de formar especialistas com qualidade. Enquanto o crescimento das vagas de graduação continuar descolado de um planejamento integrado com a residência médica, o país tende a reproduzir ciclos sucessivos de escassez relativa de especialistas, independentemente do volume de bolsas anunciadas em cada novo programa.

"O aumento de 3 mil bolsas em 2026 representa um avanço importante, mas ainda insuficiente para solucionar um problema acumulado ao longo de décadas. A estratégia dependerá da continuidade dos investimentos, da articulação com outras políticas públicas e da expansão alinhada às necessidades do sistema de saúde, garantindo mais especialistas e uma distribuição mais equilibrada entre as regiões do país.", finaliza o CEO.