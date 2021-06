Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura lança Programa de Educação Ambiental Colaborativa

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) realiza na sexta-feira (11/6), às 10h, o lançamento do Programa de Educação Ambiental Colaborativa (Peac), coordenado em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. O evento faz parte das ações em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente e representa um passo importante na busca por integrar a educação socioambiental na vida dos gaúchos.

O evento, de forma on-line, apresentará os eixos de atuação do programa e as metas de implementação. Estarão presentes secretários de Estado, deputados, servidores públicos e representantes de instituições.



O lançamento será transmitido ao vivo pelo canal da Sema no Youtube. Pedidos de entrevista ou informações poderão ser encaminhados por e-mail para [email protected]

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Programa de Educação Ambiental Colaborativa

Quando: sexta-feira (11/6), das 10h às 11h

Plataforma: canal da Sema no Youtube - https://youtu.be/NJO9pJ_6i-8