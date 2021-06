Farmácia Digital amplia o número de medicamentos para solicitação via internet

Novos medicamentos e terapias nutricionais de responsabilidade de aquisição do Estado foram incluídos na Farmácia Digital RS – plataforma da Secretaria da Saúde (SES) que possibilita aos usuários solicitarem um tratamento de modo digital. A partir de agora, quem precisar de medicamentos para artrite reumatoide, diabete melito tipo 2, espondilite ancilosante, esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar do tipo I não precisam se deslocar até a Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado para fazer a primeira solicitação.



Farmácia Digital RS

Lançada em março de 2020 pelo Departamento de Assistência Farmacêutica da SES, a Farmácia Digital RS permite que usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) façam a solicitação de novos tratamentos. Atualmente, podem ser solicitadas na plataforma 137 apresentações, entre medicamentos e terapias nutricionais. O objetivo é expandir a lista gradualmente até abranger 100% dos tratamentos disponibilizados pelo Estado.

Na Farmácia de Medicamentos Especiais de Porto Alegre, em janeiro foram instalados dois totens com tablets e acesso à internet que ficam à disposição dos usuários para realizarem as solicitações digitais de medicamentos. As orientações são prestadas por uma pessoa que fica na farmácia explicando e auxiliando os usuários acerca da utilização da plataforma digital.



Atualmente, a Farmácia Digital RS está limitada a solicitações iniciais de medicamentos (primeira solicitação) para pessoas maiores de 18 anos. Além disso, nem todos os medicamentos foram disponibilizados para realização do pedido digital porque alguns requerem exames e perícia mais complexos. A expectativa do Departamento de Assistência Farmacêutica é, além de incorporar outros medicamentos, em breve disponibilizar a reavaliação dos tratamentos e liberar a ferramenta para menores de 18 anos, podendo ser solicitados por seus responsáveis.

•Lista completa dos medicamentos e terapias nutricionais disponíveis na Farmácia Digital RS.