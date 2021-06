Prazo de entrega da declaração anual de rebanho é prorrogado para 31 de julho no RS

Em função dos impactos da pandemia de Covid-19, o prazo para entrega da declaração anual de rebanho foi prorrogado para 31 de julho. Produtores rurais de todo o Rio Grande do Sul tem até essa data para enviar os dados referentes a 2021, contendo todos os animais existentes na propriedade. O prazo original finalizaria no dia 31 de maio.

O documento é obrigatório, com formulário próprio e deve ser encaminhado para a Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) do município de origem.

Para evitar aglomeração nas inspetorias, a orientação é que as declarações sejam encaminhadas preferencialmente para o e-mail ou WhatsApp da IDA. O número de WhatsApp de cada Inspetoria de Defesa Agropecuária é o mesmo de seu telefone fixo.

