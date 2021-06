RS tem queda de 29% nos homicídios em maio

Pelo sétimo mês consecutivo, o Rio Grande do Sul registrou redução no principal indicador de criminalidade do Estado. O número de vítimas de homicídio em maio caiu 29% na comparação com igual período de 2020, passando de 176 para 125. No acumulado desde janeiro, a queda é de 20,2%, com 673 óbitos ante 843 xo primeiro ao quinto mês do ano anterior. Em ambos os recortes, o dado atual é o menor desde 2007.

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (10/6) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), mostram que o planejamento do RS Seguro é o principal fator para aprofundar as reduções recordes verificadas nos últimos dois anos.

