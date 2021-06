Mais de meio milhão de gaúchos poderão se vacinar com a primeira dose contra Covid nas próximas semanas

Até o final da próxima semana, a Secretaria da Saúde (SES) distribuirá 537.350 doses de vacinas contra a Covid-19 aos municípios gaúchos. Todas serão usadas para primeira dose de quem ainda não foi imunizado e, assim, avançar na campanha de vacinação no Estado. Entre elas, estão doses da AstraZeneca, Pfizer e da farmacêutica Janssen, da Johnson & Johnson, que chegará no início da próxima semana e será a quarta opção de imunização aos gaúchos. A destinação foi definida em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representação do Estado e municípios, na tarde desta quarta-feira (9/6).

O primeiro lote da vacina da Janssen conterá 171.600 doses, com data de vencimento em 27 de junho. De acordo com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Cynthia Molina Bastos, o Rio Grande do Sul tem condições de usá-las dentro do período, uma vez que a logística de distribuição das doses acontece em até 24 horas para todas as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). “Os municípios que receberem essas vacinas terão que priorizar o uso delas. Pode-se fazer mutirão, drive-thrus ou outras estratégias para conseguir usar as doses em tempo hábil”, afirma.

A vacina da Janssen tem o benefício de ser dose única. A eficácia dela é de 85% para casos graves da doença e está liberada para uso emergencial no Brasil. A tecnologia usada para a fabricação deste imunizante é vetor viral com adenovírus humano recombinante.

Na reunião da Comissão Intergestores Bipartite, foi discutido o uso, além da remessa da Janssen, das remessas mais recentes da Pfizer (146.250 doses recebidas em 8 de março) e da AstraZeneca (219.500 doses que chegaram nesta quarta-feira).

Elas serão utilizadas para iniciar a vacinação da população geral, contemplando 100% das pessoas com 59 e 58 anos; atender 37% do grupo de trabalhadores das Forças Armadas; e ainda serão distribuídas vacinas para completar 100% a primeira dose dos públicos:

• pessoas com deficiência permanente;

• pessoas em situação de rua;

• população privada de liberdade;

• funcionários do sistema prisional;

• trabalhadores da educação.

Trabalhadores da educação

Até o início da noite desta quarta-feira (9/6), quase 132 mil trabalhadores da educação já haviam recebido pelo menos a primeira dose de alguma das vacinas disponíveis, o que representa 67% do público estimado.

Distribuição

As doses da Pfizer e da AstraZeneca serão distribuídas às 18 CRSs na próxima sexta-feira (11/6). Na quinta-feira (10/6), chegará um novo lote de seringas para aplicação da vacina da Pfizer, que será entregue na mesma viagem.

As doses da Janssen não têm data de distribuição definida, uma vez que o Ministério da Saúde ainda não confirmou o voo em que elas chegarão ao Estado.

Os municípios que atingirem todos os grupos elencados pela resolução poderão avançar na campanha, aplicando vacina na população em geral com 57 anos e ir baixando a faixa etária, conforme atingirem 100% desta parcela da população.

Até setembro, o governo do Estado estima vacinar com a primeira dose toda a população gaúcha maior de 18 anos. Confira o calendário:

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

•Confira a aplicação das doses de vacina contra a covid-19 no painel de vacinação da SES.