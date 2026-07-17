Sexta, 17 de Julho de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

São Paulo e Santa Catarina sofrem 52% do impacto do tarifaço dos EUA

Empresas sediadas nestes estados são as mais afetadas, diz ApexBrasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/07/2026 às 16h38
São Paulo e Santa Catarina sofrem 52% do impacto do tarifaço dos EUA
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os estados de São Paulo e Santa Catarina concentram 52% do impacto do mais recente tarifaço anunciado pelos Estados Unidos (EUA) contra o Brasil. Dos US$ 7,4 bilhões em vendas afetadas pelas tarifas de 25%, US$ 3 bilhões têm origem em São Paulo.

O estado economicamente mais forte do país concentra, sozinho, 41,6% do total do valor das exportações afetadas. Isso representa 20% de exportações paulistas aos EUA. Considerando o total das exportações afetadas, Santa Catarina tem uma situação mais crítica, com 68% das exportações aos EUA afetadas.

Os dados são da ApexBrasil, a Agência Brasileira para Promoção de Exportações e Investimentos, ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria (MDCI). A agência anunciou um plano de R$ 130 milhões para auxiliar essas empresas a diversificarem seus mercados.

O setor madeireiro do Paraná também deve ser muito afetado. Isso porque 30% das importações de madeira dos EUA vem do Brasil. Desse total, 66,7% tem origem no Paraná.

“Isso é ruim para as empresas do Paraná que trabalham com esse setor. Isso é ruim para quem importa madeira nos (EUA). Isso é ruim para a construção civil de lá, para quem vai comprar casa. Ou seja, isso tem impacto na inflação americana”, comentou o presidente o presidente da ApexBrasil Laudemir Müller.

Ontem, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) confirmou uma tarifa adicional de 25% em parte dos produtos brasileiros alegando supostas práticas "desleais" no comércio por parte do Brasil.

O governo brasileiro rejeita as justificativas usadas para a taxação. As novas tarifas passam a valer a partir do dia 22 de julho e deve afetar 19,2% do total exportado ao país norte-americano.

Granito

Além da madeira, os EUA também é um grande importador de granito do Brasil, produto que entrou no tarifaço. Dados da ApexBrasil apontam que 36% do granito importado pelos EUA veem do Brasil. O material é usado na construção civil.

“Não há como, de uma hora para outra, o americano, que tem 30% do seu suprimento de madeira do Brasil para construção, buscar em outro local. Não tem como buscar granito em outro local com essa dependência de 36%”, comentou o presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 18 minutos

Nobel da economia diz que impacto da IA no emprego é superestimado

Christopher Pissarides afirma que tecnologia muda funções, não vagas

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 54 minutos

Brasil não deixará de negociar tarifas impostas pelos EUA, diz Durigan

Para ministro, reciprocidade busca justiça e não significa retaliação
Economia Há 2 horas

Apex prevê plano de R$ 130 milhões para diversificar exportações

Medida foi anunciada após tarifaço adicional dos Estados Unidos

 Reprodução Meridiana
Economia Há 5 horas

Meridiana e FGV debatem novo marco do Seguro Rural

O plenário do Senado aprovou, em 15 de julho, regime de urgência para o substitutivo da Câmara ao PL 2.951/2024. A medida segue debate promovido pe...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 5 horas

Atividade econômica cresceu 0,1% em maio

No acumulado de 12 meses, aumento é de 1,4%, informou BC

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
24° Sensação
5.67 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
27° 20°
Domingo
28° 19°
Segunda
26° 19°
Terça
19° 17°
Quarta
20° 17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 16 minutos

Bahia coloca duas praias entre as 100 melhores do mundo
Economia Há 16 minutos

Nobel da economia diz que impacto da IA no emprego é superestimado
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova proposta que obriga escolas a comunicar suspeita de trabalho infantil
Tecnologia Há 53 minutos

Por que os brasileiros estão adiando a compra de smartphones
Economia Há 53 minutos

Brasil não deixará de negociar tarifas impostas pelos EUA, diz Durigan

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,18%
Euro
R$ 5,85 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,500,20 +0,03%
Ibovespa
173,714,08 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7067 (16/07/26)
05
08
18
25
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3737 (16/07/26)
02
03
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias