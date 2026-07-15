OMS alerta que câncer poderá afetar 92% da população nos próximos anos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um relatório que aponta o câncer como uma das maiores preocupações globais para as próximas décadas. Segundo a entidade, cerca de 92% das pessoas serão impactadas pela doença, seja por um diagnóstico próprio ou por acompanhar o tratamento de um familiar próximo.

O levantamento estima que uma em cada cinco pessoas deverá receber diagnóstico de câncer ao longo da vida. Além disso, o número de novos casos deve crescer 70% até 2050, passando de 20,6 milhões de registros em 2024 para cerca de 35 milhões.

De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o câncer representa uma crise mundial em evolução. Embora o avanço da vacinação contra o HPV e das políticas de combate ao tabagismo tenha contribuído para reduzir parte dos casos, a distribuição do acesso ao diagnóstico e ao tratamento ainda é desigual entre os países.

O relatório mostra que a taxa de sobrevivência ao câncer de mama supera 85% em países de alta renda, enquanto em diversas nações de baixa renda permanece abaixo de 30%, principalmente pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

A OMS também destaca que quase 40% dos novos casos de câncer poderiam ser evitados com mudanças no estilo de vida. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de álcool, a obesidade e algumas infecções.

Apesar do aumento projetado nos diagnósticos, o relatório aponta um avanço importante no combate ao tabaco. A prevalência mundial de fumantes caiu de 29,4% da população adulta, em 2005, para 19,5% em 2024.

Especialistas afirmam que o crescimento dos casos está relacionado, principalmente, ao envelhecimento da população e ao aumento de fatores de risco, como obesidade, alimentação inadequada, poluição e infecções, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.