Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

OMS alerta que câncer poderá afetar 92% da população nos próximos anos

Organização projeta alta de 70% nos casos até 2050 e reforça que quase 40% dos diagnósticos podem ser evitados com hábitos saudáveis

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações O Sul
15/07/2026 às 07h41
OMS alerta que câncer poderá afetar 92% da população nos próximos anos
(Foto: Reprodução)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um relatório que aponta o câncer como uma das maiores preocupações globais para as próximas décadas. Segundo a entidade, cerca de 92% das pessoas serão impactadas pela doença, seja por um diagnóstico próprio ou por acompanhar o tratamento de um familiar próximo.

O levantamento estima que uma em cada cinco pessoas deverá receber diagnóstico de câncer ao longo da vida. Além disso, o número de novos casos deve crescer 70% até 2050, passando de 20,6 milhões de registros em 2024 para cerca de 35 milhões.

De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o câncer representa uma crise mundial em evolução. Embora o avanço da vacinação contra o HPV e das políticas de combate ao tabagismo tenha contribuído para reduzir parte dos casos, a distribuição do acesso ao diagnóstico e ao tratamento ainda é desigual entre os países.

O relatório mostra que a taxa de sobrevivência ao câncer de mama supera 85% em países de alta renda, enquanto em diversas nações de baixa renda permanece abaixo de 30%, principalmente pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

A OMS também destaca que quase 40% dos novos casos de câncer poderiam ser evitados com mudanças no estilo de vida. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de álcool, a obesidade e algumas infecções.

Apesar do aumento projetado nos diagnósticos, o relatório aponta um avanço importante no combate ao tabaco. A prevalência mundial de fumantes caiu de 29,4% da população adulta, em 2005, para 19,5% em 2024.

Especialistas afirmam que o crescimento dos casos está relacionado, principalmente, ao envelhecimento da população e ao aumento de fatores de risco, como obesidade, alimentação inadequada, poluição e infecções, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 33 minutos

Ingestão de água é importante no inverno para evitar doença dos rins

Idosos são alvo principal do alerta da Secretaria de Saúde do Rio
Saúde Há 22 horas

Estudo alerta para avanço de bactéria em criações de peixes

Não há evidências de transmissão a humanos

 (Foto: MS/ Divulgação)
Saúde Há 23 horas

SUS oferta insulina glargina para crianças, adolescentes e idosos

Mais moderno, remédio tem dose diária única

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 24 horas

Gripe: Anvisa aprova nova vacina com 73% de eficácia

Fluprevli combate cepas dos vírus influenza A e B

Saúde Há 1 dia

SUS oferta insulina glargina para crianças, adolescentes e idosos

Mais moderno, remédio tem dose diária única

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
11° Sensação
2.7 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
25° 16°
Sábado
29° 20°
Domingo
27° 16°
Segunda
30° 16°
Últimas notícias
Crédito Rural Há 18 minutos

Cresol Tenente Portela antecipa recursos do Plano Safra 2026/2027 e reforça apoio aos produtores
Saúde Há 31 minutos

Ingestão de água é importante no inverno para evitar doença dos rins
Senado Federal Há 31 minutos

Nova lei cria Semana Nacional da Ética e da Cidadania
Justiça Há 31 minutos

Operação mira lavagem de R$ 100 milhões provenientes de facções
Economia Há 1 hora

IRPF: lote especial restituição de restituição começa a ser pago hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,04%
Euro
R$ 5,79 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,827,24 +1,32%
Ibovespa
175,885,52 pts -0.43%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias