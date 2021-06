Plano de obras prevê investimento de R$ 1,3 bilhão em infraestrutura viária

Lançado nesta quarta-feira (9/6), no Palácio Piratini, o programa transversal Avançar, cujo intuito é acelerar realizações e deixar um legado, está baseado em três eixos que projetam estrategicamente um novo ambiente, com mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população: Avançar no Crescimento, Avançar para as Pessoas e Avançar com Sustentabilidade.

Dois dos primeiros projetos que fazem parte do Avançar foram apresentados nesta quarta (9). Ambos se encaixam no eixo Avançar no Crescimento e tratam do tema mobilidade. Um deles consiste no extenso Plano de Obras, todas feitas com recursos públicos, no total de R$ 1,3 bilhão, um dos maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul na área. O outro é o projeto de concessão de rodovias, pelo qual a iniciativa privada investirá, nos próximos 30 anos, o valor expressivo de cerca de R$ 10,6 bilhões.

O plano de obras, apresentado na tarde desta quarta (9) pelo governador Eduardo Leite, prevê o investimento de R$ 1,3 bilhão em 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, na elaboração de 39 projetos executivos, na quitação de recursos necessários para conclusão de obras contratadas via 39 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e na conservação e recuperação de rodovias. As obras serão realizadas nas nove regiões funcionais do Departamento Autônomo de Estadas de Rodagem (Daer). A abrangência das regiões está detalhada com base nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

"Não conseguimos fazer concessões em todo Estado. Em algumas regiões, é preciso fazer investimentos estaduais. A capacidade de investimentos que o RS obteve, com apoio da Assembleia Legislativa, devido às reformas administrativa e previdenciária e no processo de privatizações, vai viabilizar a aplicação desses recursos nessas obras”, destacou o governador Leite.

Mais do que um investimento em infraestrutura viária, o plano de obras pretende ampliar a capacidade de desenvolvimento econômico do Estado. Com melhores rodovias, é possível transportar cargas com mais segurança, além de possibilitar uma qualidade de vida melhor aos moradores das cidades que serão contempladas.

Acessos municipais

Em dezembro de 2018, quando do final da gestão anterior, o RS continha 62 acessos municipais não pavimentados. Nos últimos dois anos, 11 já foram executados e entregues à população – Boqueirão do Leão, Caraá, Carlos Gomes, Guabiju, Muliterno, Santo Antônio do Palma, São José do Hortêncio, Cerro Largo, Sertão Santana, Sério e Ubiretama.

Dos 51 acessos não pavimentados restantes, 28 estão contemplados no plano de obras, com previsão de investimento aproximado de R$ 328,5 milhões. Cinco deles serão entregues neste ano – Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Lagoa Bonita do Sul, Cerrito, Rolador e Itacurubi. Os demais serão entregues em 2022 e após esse ano.

Ligações regionais

Com um investimento de cerca de R$ 522,9 milhões, o plano de obras apresentado nesta quarta (9) pelo governo do Estado prevê a conclusão de 20 ligações regionais.

Duas, que envolvem obras complementares da ERS-118 e uma ligação regional em Maçambará, serão entregues ainda neste ano.

As outras 18 serão concluídas nos próximos anos – 12 em 2022 e seis depois desse ano.

Recuperação e conservação de rodovias

O plano de obras prevê investimentos de R$ 294,7 milhões na recuperação e na conservação de rodovias.

Contratos de apoio técnico e projetos

Além das obras que já estão em andamento e carecem de conclusão, o governo do Estado planeja investir R$ 86,1 milhões na elaboração e readequação de 39 projetos executivos.

Serão 35 projetos de acesso municipais e outros quatro de ligações regionais.

Convênios

Por fim, o governo do Estado dará seguimento a 33 convênios que já estão em andamento em diferentes cidades do Estado. Para isso, investirá cerca de R$ 61,5 milhões.

