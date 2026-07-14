Lei inclui educação política e cidadania no currículo da educação básica

O projeto que deu origem à lei foi aprovado em junho pelo Senado - Foto: Tony Winston/Agência Brasília

Conteúdos sobre educação política e direitos da cidadania passarão a integrar o currículo obrigatório da educação básica de todo o país. A inclusão dos temas é determinada em lei sancionada sem vetos pelo Poder Executivo e publicada noDiário Oficial da União desta terça-feira(14).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) já determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio abranjam o estudo da realidade social e política, especialmente do Brasil. A Lei 15.468, de 2026 , inclui a educação política e os direitos da cidadania entre os conteúdos obrigatórios dessa área de estudo.

A norma tem origem no PL 4.088/2023 , aprovado no Senado em junho , com relatório favorável do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN).

Segundo o relator, a mudança contribui para que o tema seja abordado em todas as escolas, "fortalecendo o já previsto nos dispositivos mais gerais da LDB".