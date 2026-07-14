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Rio Grande do Sul entra em alerta para sequência de temporais a partir de quinta-feira

Previsão indica vários dias de chuva intensa, ventos acima de 90 km/h, granizo e risco de alagamentos em diferentes regiões do Estado

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Secom - Governo do RS
14/07/2026 às 11h25
Rio Grande do Sul entra em alerta para sequência de temporais a partir de quinta-feira
(Foto: Defesa Civil RS)

O Rio Grande do Sul deve enfrentar um período prolongado de instabilidade entre quinta-feira (16) e pelo menos a próxima semana. A previsão aponta chuva intensa, temporais, rajadas de vento superiores a 90 km/h, queda de granizo e descargas elétricas em diversas regiões do Estado.

As primeiras instabilidades devem ocorrer ainda na madrugada de quinta-feira, atingindo principalmente o Oeste, a Campanha e a região Central. Nessas áreas, há previsão de chuva forte acompanhada por ventos intensos, raios e granizo, com possibilidade de queda de árvores e danos na rede elétrica. Na metade norte, o tempo permanece seco e com temperaturas elevadas.

Na sexta-feira (17), os ventos do quadrante norte ganham força, com rajadas acima de 70 km/h na metade norte do Estado. O cenário favorece a formação de tempestades severas no Centro, Campanha, Sul, Oeste, Costa Doce e Região Metropolitana de Porto Alegre. A chuva poderá ocorrer com grande intensidade em curto espaço de tempo, aumentando o risco de alagamentos, além de granizo, raios e ventos que podem superar 90 km/h.

No sábado (18), a passagem de uma frente fria mantém o tempo instável. As regiões das Missões, Centro, Vales, Planalto e Norte seguem com risco de chuva intensa, granizo, descargas elétricas, alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos.

No domingo (19), a frente fria avança sobre a metade norte do Estado, mantendo a previsão de chuva forte, granizo isolado e ventos superiores a 90 km/h. A instabilidade deve continuar no início da próxima semana.

Na segunda-feira (20), a chuva ainda poderá ocorrer com forte intensidade nas Missões, Planalto, Norte e Serra, elevando o risco de alagamentos e rápida elevação dos níveis de rios e córregos. Entre os dias 21 e 24 de julho, a tendência é de continuidade da chuva no Estado, com os volumes dependendo das próximas atualizações meteorológicas.

Segundo a previsão, o período de instabilidade é provocado por um bloqueio atmosférico sobre o Sudeste do Brasil, que dificulta o deslocamento da frente fria, aliado à atuação do jato de baixos níveis, responsável por transportar calor e umidade para o Rio Grande do Sul, favorecendo a formação de temporais durante vários dias consecutivos.


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