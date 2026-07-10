Sexta, 10 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei cria banco de boas práticas para combater violência contra mulher

Objetivo é possibilitar o compartilhamento de informações sobre programas, projetos ou ações bem-sucedidas para o enfrentamento desse tipo de violê...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/07/2026 às 14h21

A Lei 15.466/26 cria o Banco Nacional de Boas Práticas na Prevenção e no Combate à Violência contra a Mulher. O objetivo é possibilitar o compartilhamento de informações sobre programas, projetos ou ações bem-sucedidas para o enfrentamento desse tipo de violência.

O Banco de Boas Práticas será organizado e gerido pelo governo federal, na forma de regulamento a ser aprovado. Seminários, encontros, reuniões técnicas, pesquisas e levantamentos de dados serão usados para alimentar o banco.

Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10). O texto é originado do Projeto de Lei 6113/23 , do deputado Duda Ramos (Pode-RR), aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Acesso público
A lei define ainda que as informações do Banco de Boas Práticas serão de acesso público, atualizadas no mínimo anualmente, e conterão, pelo menos:

  • nome do programa, projeto ou ação;
  • ano de início;
  • órgãos públicos e entidades envolvidos; e
  • descrição da iniciativa, com informações sobre os locais de aplicação e o perfil do público atendido.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova mudança em critério de divisão de ICMS para atividades agropecuárias

Proposta regulamenta situações em que a produção se estende por mais de um município

Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 49 minutos

Projeto isenta profissionais de segurança pública do Imposto de Renda

Medida beneficia policiais e bombeiros; impacto financeiro será compensado com tributação sobre apostas

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova ações de conscientização contra a adultização infantil

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova reestruturação do quadro de pessoal do TRT da 4ª Região

Proposta ainda será analisada pelo Plenário da Câmara
Câmara Há 2 horas

Nova lei cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados, a ser celebrado em 7 de outubro

Data foi escolhida por coincidir com a celebração de Nossa Senhora do Rosário

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.56 km/h Vento
99% Umidade
100% (1.62mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sábado
17° 14°
Domingo
17°
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
20°
Últimas notícias
Esportes Há 10 minutos

Jornalista de SC fará travessia nadando costas
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova mudança em critério de divisão de ICMS para atividades agropecuárias
Geral Há 10 minutos

Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho
Direitos Humanos Há 10 minutos

Conselho debate enfrentamento a discurso de ódio
Senado Federal Há 46 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,22%
Euro
R$ 5,83 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,076,42 +1,39%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7061 (09/07/26)
19
49
59
60
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3731 (09/07/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
13
16
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2947 (08/07/26)
01
08
11
18
24
26
27
29
30
39
42
53
55
58
59
60
72
87
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2980 (08/07/26)
14
21
26
31
35
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias