Apenas 5,5 milhões de pessoas se vacinaram contra a gripe em São Paulo

Cerca de 5,5 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe no estado de São Paulo. Com isso, o estado atingiu apenas 40% da meta de imunizar 13 milhões nas primeiras duas fases da campanha de vacinação contra a Influenza. Apesar de estar abaixo da meta, a cobertura vacinal no estado é superior à média nacional. Em todo o Brasil, menos de 30% do público-alvo compareceu a um posto de saúde para tomar a vacina de gripe este ano.

Hoje (9), a campanha de vacinação contra a gripe entra na terceira etapa e começa a atender novo público-alvo.

Até o dia 9 de julho devem ser vacinados 5,1 milhões pessoas com comorbidades e com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual e mental ou múltipla); caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Abaixo da meta

Na primeira fase, iniciada no dia 12 de abril, a campanha era destinada a vacinar 5,5 milhões de crianças, gestantes, profissionais da saúde e puérperas, além de indígenas. Mas apenas 2,7 milhões de pessoas desse público-alvo compareceram aos postos de saúde – 1,79 milhão de crianças (54,4% de cobertura vacinal), 208,2 mil gestantes (47,6%), 683 mil profissionais da saúde (44%), 39,1 mil puérperas (54,4%) e 5,8 mil indígenas (100%).

Na segunda fase da campanha, terminada ontem, era a vez de imunizar 7,8 milhões de idosos e professores, mas apenas 2,7 milhões compareceram. Desses grupos, foram vacinados 2,5 milhões de idosos (35,4%) e 195,2 mil professores (35,8%).

De acordo com a Secretaria de Saúde, esses grupos podem continuar comparecendo aos postos mesmo com o início da terceira etapa da campanha, que se estende até o dia 9 de julho.

“Contamos com a participação dos nossos idosos e também dos professores para que se protejam contra o vírus Influenza. É fundamental a conscientização de todos os públicos da campanha para a vacinação", reforçou a diretora de Imunização da Secretaria, Nubia Araújo.

Segundo dados da secretaria, em 2020, foram registrados no estado de São Paulo, 809 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) atribuíveis ao vírus Influenza, com 119 óbitos.