Terça, 07 de Julho de 2026
2°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EUA fazem audiências públicas sobre práticas comerciais do Brasil

Primeiras apresentações começaram hoje (6) e devem terminar amanhã

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/07/2026 às 13h26

O Brasil está no centro de duas audiências públicas que o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, do nome original inglês) promove nesta semana para investigar supostas práticas comerciais desleais ou prejudiciais aos interesses comerciais estadunidenses.

A primeira, que trata da proposta estadunidense de sobretaxar em 25% uma série de produtos exportados pelo Brasil, começou na segunda-feira (6) e está prevista para terminar nesta terça (7) . Estão em análise “atos, políticas e práticas brasileiras” em seis diferentes aspectos: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico (Pix); tarifas preferenciais; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal.

A segunda audiência pública começa hoje, engloba 60 nações, incluindo o Brasil, e apura supostas falhas no combate ao trabalho análogo à escravidão e na proibição à exportação de bens produzidos com trabalho forçado. Neste caso, a expectativa é de que as argumentações se estendam por três dias, terminando na quinta-feira (9).

Consultas formais

As audiências, em Washington (EUA), fazem parte do processo de consultas formais a representantes de setores produtivos e governos de países investigados e, ainda, representantes de empresas estadunidenses supostamente afetadas pelas práticas comerciais em análise.

As investigações são propostas com base na chamada Seção 301, da Lei de Comércio dos Estados Unidos, de 1974, que permite ao governo norte-americano investigar práticas comerciais de países que considere desleais ou prejudiciais aos interesses estadunidenses. A primeira foi instaurada em julho de 2025. A segunda, em março de 2026.

Dezenas de entidades e empresas brasileiras e estadunidenses se inscreveram para participar dos dois dias de audiência pública agendada para tratar exclusivamente das práticas brasileiras. Entre elas, estão a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); o Conselho Brasileiro de Exportadores de Café (Cecafé); a Confederação Nacional da Indústria (CNI); União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e a Embraer. O senador Flávio Bolsonaro, que também se inscreveu, será ouvido ainda hoje.

Estratégia

A Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) e o Sindicato da Indústria do Ferro de Minas Gerais (Sindifer) se inscreveram para participar das audiências públicas que tratam da acusação de que dezenas de países são favorecidos comercialmente por trabalho forçado e degradante em importantes setores econômicos, barateando seus custos de produção.

Em nota, a entidade antecipa sua estratégia e busca demonstrar que a sobretaxa na importação de rochas naturais brasileiras terá efeitos negativos para as empresas estadunidenses e para toda a economia dos Estados Unidos.

De acordo com a associação, o posicionamento conta com o respaldo de importantes organizações estadunidenses, como o Natural Stone Institute (NSI), principal entidade da cadeia produtiva de rochas naturais no país .

Segundo a Centrorochas, os Estados Unidos são o principal mercado internacional para rochas naturais exportadas pelo Brasil. Só no ano passado, as vendas brasileiras ao país totalizaram US$ 795 milhões, movimentando cerca de 587 mil toneladas de materiais destinados principalmente à fabricação de bancadas de cozinha e banheiro, revestimentos e outras aplicações residenciais e comerciais de alto padrão.

Para o vice-presidente da associação, Fábio Cruz, a aplicação de novas tarifas prejudicaria a competitividade das próprias empresas estadunidenses que utilizam a matéria-prima brasileira .

“As rochas naturais brasileiras não representam uma ameaça à produção doméstica americana. Pelo contrário, complementam uma cadeia produtiva que gera empregos, investimentos e renda em diversos estados dos Estados Unidos..”

No início do mês passado, o Estado brasileiro contestou os argumentos favoráveis à sobretaxa dos produtos brasileiros e as conclusões preliminares do USTR sobre o tema. Em documento enviado ao escritório, o Itamaraty argumentou que as práticas comerciais brasileiras não prejudicam os EUA ou as empresas norte-americanas, e pediu que o governo estadunidense se abstenha de impor medidas unilaterais em virtude das investigações em curso.

“O USTR não estabelece o nexo legal exigido entre um ato, política ou prática concreta do Brasil e um ônus ou restrição identificável ao comércio dos EUA”, disse o governo brasileiro.

No documento, o Itamaraty ressalta que as conclusões preliminares do escritório comercial saltam da "discordância em relação às escolhas soberanas do Brasil para conclusões de que tais escolhas são irrazoáveis e de afirmações generalizadas de desvantagem comercial para a conclusão de que o comércio dos EUA está sendo onerado ou restringido”.

“Isso é insuficiente para justificar uma ação nos termos da Seção 301”, acrescenta o documento, alegando que a legislação estadunidense não autoriza o USTR a impor medidas comerciais “apenas por discordar das escolhas políticas de outro país soberano.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 16 horas

Itamaraty alerta para risco de EUA usar força militar no Brasil

Ministro aponta impactos à soberania com classificação de facções
Internacional Há 1 dia

Entenda audiência nos EUA sobre tarifas de 25% a produtos brasileiros

Ao menos 40 entidades e empresas se inscreveram para participar
Internacional Há 3 dias

Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 2.645

Feridos somam 12.666 até o momento
Internacional Há 4 dias

Sobe para 2.595 número de mortos em terremotos na Venezuela

Feridos já somam mais de 12 mil pessoas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Há 5 dias

Brasil rebate EUA e diz que tarifaço prejudicaria empresas americanas

Governo defende Pix e decisões do STF e diz que tarifaço não funciona

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 14°
12° Sensação
0.77 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Quarta
17°
Quinta
19°
Sexta
18° 10°
Sábado
20° 13°
Domingo
17° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Endolaser avança na cirurgia plástica reparadora
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova nova regra sobre indenização por dano moral a vítima de violência doméstica
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova oferta de dentista pelo SUS para estudantes e beneficiários de programas sociais
Senado Federal Há 4 minutos

CRE quer ouvir Mauro Vieira sobre afirmação de risco de ação militar dos EUA
Tecnologia Há 38 minutos

MeetKai é escolhida pelo Serpro para desenvolver IA soberana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,36%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,036,65 -0,33%
Ibovespa
171,706,86 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7058 (06/07/26)
08
26
27
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3728 (06/07/26)
01
02
03
06
07
08
10
11
16
17
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2946 (06/07/26)
01
03
15
17
20
22
30
31
35
40
45
51
53
59
64
65
72
82
86
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2979 (06/07/26)
20
21
22
27
38
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias