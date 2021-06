Tenente Portela é uma das cidades com a vacinação mais avançada no estado

O município de Tenente Portela se aproxima da marca de 45% das pessoas com mais de 18 anos com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 aplicada. Já em relação ao grupo que recebeu a segunda dose da vacina a marca está próxima de alcançar 30%.

Tenente Portela é uma das cidades com o melhor desempenho entre as 497 do Estado. Os percentuais da vacinação são altamente positivos. O prefeito Rosemar Sala, que ontem também recebeu a primeira dose da vacina, entende que estes números somente são possíveis graças ao empenho de toda a equipe da Saúde que está envolvida diretamente na vacinação.

Em números reais, segundo o último boletim, o município já aplicou 9830 doses, das 13.538 recebidas, sendo 5.977 com a primeira dose e 3.853 na segunda dose.

A maioria das vacinas aplicadas até aqui na região são da Coronavac, distribuídas pelo instituto Butantã, no entanto, nas últimas semanas aumentou o número de aplicações da Aztrazenca/Ofxord, distribuídas pela Fio Cruz e começaram a ser aplicadas, ainda em quantidade baixa, as vacinas Pfizer que é produzida pelo braço da própria empresa no Brasil.