Prefeito de Três Passos quer abrir centro de hemodiálise

Sobre Tribuna Popular

Programa Tribuna Popular, apresentado pelo Jornalista Jalmo Fornari há 30 anos é uma referência em rádio jornalismo na metade norte do Rio Grande do Sul. O programa é transmitido pela emissora nos sábados das 12:40hs às 14:00hs. O Jornal Província também tradicionalmente traz uma página com o nome de Tribuna Popular com assuntos da semana. Neste espaço você acompanha um resumo das principais entrevistas do programa.

