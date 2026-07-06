Segunda, 06 de Julho de 2026
5°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpora disponibiliza plataforma de gestão para psicólogas

Voltada a psicólogas e profissionais de saúde clínica, a plataforma reúne agenda, prontuário eletrônico, cobrança automática e recursos de inteligê...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/07/2026 às 10h01
Corpora disponibiliza plataforma de gestão para psicólogas
Pixabay

A Corpora disponibiliza sua plataforma integrada de gestão e automação voltada a psicólogas e profissionais de saúde clínica. O software reúne, em um único ambiente, agenda online, prontuário eletrônico, cobrança automática, site de agendamento, gestão financeira, sala virtual para atendimentos por vídeo e recursos de inteligência artificial, com o objetivo de organizar a rotina administrativa do consultório e reduzir tarefas manuais.

O movimento ocorre em um momento de expansão da psicologia no país. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o Brasil conta com 584,7 mil psicólogos registrados até março de 2026, número que posiciona o país entre os de maior densidade de profissionais da área por habitante no mundo. O crescimento acompanha a maior procura por atendimento e a ampliação da consciência sobre saúde mental.

A demanda por cuidado em saúde mental também avançou. Levantamento do Ministério da Saúde e dados do INSS apontam aumento expressivo dos afastamentos do trabalho por transtornos mentais nos últimos anos, com 440 mil afastamentos registrados em 2024. O cenário amplia a procura por atendimento psicológico, presencial e on-line, e pressiona os profissionais autônomos a organizar melhor a gestão de suas práticas clínicas.

A segurança de dados ocupa posição central nesse contexto. A Corpora adota criptografia, rotinas de backup e controles de acesso por perfil, com processos alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às diretrizes do CFP. Segundo a empresa, os dados inseridos na plataforma não são utilizados para treinar inteligência artificial, e os recursos de IA são acionados apenas quando o profissional opta por usá-los.

De acordo com a companhia, mais de 60 mil psicólogas utilizam a plataforma, que organiza mais de cinco milhões de sessões por ano. A Corpora mantém ainda um plano gratuito voltado a profissionais em início de carreira, além de recursos de IA para transcrição de sessões, padronização de registros e apoio ao planejamento clínico.

Para mais informações, basta acessar: https://usecorpora.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepick
Tecnologia Há 12 minutos

Gestão mais inteligente pode ajudar na prevenção de fraudes

Automação e cultura de compliance são as principais defesas para blindar a operação e a reputação das empresas.

 Person Consultoria feito por IA
Tecnologia Há 1 hora

Relatórios financeiros orientam decisões estratégicas

Mapeamento sistemático de indicadores contábeis e de desempenho fornece base técnica para a liderança corporativa, permitindo alocação eficiente de...

 Framework
Tecnologia Há 3 dias

O que faz uma empresa de tecnologia entrar no ranking GPTW?

Em um dos setores mais disputados do país quando o assunto é atração e retenção de talentos, a Framework Digital acaba de conquistar um lugar no ra...

 Divulgação/PagCorp
Tecnologia Há 3 dias

Gastos internacionais previsíveis impulsionam empresas

Com nova solução do mercado, CFOs e gestores financeiros agora podem controlar despesas em moeda estrangeira sem surpresas no fechamento do mês

 Noping
Tecnologia Há 3 dias

NoPing fecha parceria estratégica da IPV7 Security

Iniciativa amplia a proteção da plataforma com monitoramento contínuo de vulnerabilidades e foco na segurança dos usuários.

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
Sensação
2.35 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Terça
14°
Quarta
16°
Quinta
20°
Sexta
19° 12°
Sábado
19° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Gestão mais inteligente pode ajudar na prevenção de fraudes
Economia Há 10 minutos

Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova compartilhamento de laboratórios entre institutos de pesquisa públicos
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova licença menstrual para estudantes com endometriose ou adenomiose
Caso Grave Há 41 minutos

Homem é preso após agredir companheira e tentar incendiar policial no interior de Itapiranga

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,14%
Euro
R$ 5,91 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,12%
Bitcoin
R$ 337,386,80 -1,70%
Ibovespa
173,474,19 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7057 (04/07/26)
34
38
47
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3727 (04/07/26)
01
02
03
04
05
09
10
11
13
14
16
18
19
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2945 (03/07/26)
00
04
05
07
10
14
18
22
24
40
46
47
57
59
64
74
76
81
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2978 (03/07/26)
01
08
15
35
38
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias