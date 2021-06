Governador Eduardo Leite anunciará R$ 46,9 milhões para recuperação de trechos regionais

Ao todo 14 trechos da região receberão recursos para conserva e recuperação. O Governador Eduardo Leite deve anunciar no início da tarde desta quarta-feira (09) investimento de R$ 46. 954.701,00 para recuperar 370,14 km.

Obras importantes de restauração como a ERS 305 de Tuparendi a Horizontina, a ERS 540 entre Alecrim e Santo Cristo, ERS 342 entre Três de Maio e Horizontina, ERS 155 de Santo Augusto a BR 468, RSC 472- entre Santo Cristo e Porto Xavier, e a ERS 307 entre Santa Rosa e São Paulo das Missões.

O ato acontecerá às 14h, no Palácio Piratini. As melhorias foram articuladas pela deputada Zilá Breitenbach e por Aloísio Classmann. Os detalhamentos da medida vão ser aprofundados com mais informações após o evento.

