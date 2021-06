Governo lança Programa de Desenvolvimento

O governo do Estado lançará, nesta quarta-feira (9/6), às 14h30, o Programa de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O lançamento, em formato hibrído, contará com a participação do governador Eduardo Leite e de secretários de Estado.

O evento poderá ser acompanhado pelos canais oficiais do governo do Estado no Youtube e no Facebook.

A imprensa poderá acompanhar presencialmente, mediante inscrição por e-mail (enviar nome e veículo para[email protected]– apenas um profissional por veículo) até as 14h, ou virtualmente, pelos links abaixo.

Aviso de pauta:

O quê: lançamento do Programa de Desenvolvimento

Quando: quarta-feira (9/6), às 14h30

Plataformas: canal do governo do Estado no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=89xmPFZwfVw) e página do Facebook do governo do Estado (https://www.facebook.com/GovernoDoRS)