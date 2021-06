SC tem a maior taxa de letalidade para covid-19 em mais de um ano de pandemia

O Estado de Santa Catarina atingiu ontem, terça-feira, 08, a maior taxa de letalidade para covid-19 em mais de um ano de pandemia, segundo dados do governo estadual. Com 1,59% de chances de ocorrer mortes para cada 100 infectados pelo coronavírus, o índice é superado apenas pelo registrado em 28 de maio do ano passado, quando era de 1,64%, e estava elevado porque a testagem dos casos ainda não era ampla e priorizava os óbitos e internados.

O menor índice de letalidade em Santa Catarina ocorreu entre 4 e 10 de dezembro, quando era de 1,01%. Era o menor do país desde 21 de outubro, mas com o aumento no número de mortes desde fevereiro deste ano, perdeu o posto para o Amapá no início de abril.

Santa Catarina agora é o terceiro Estado com menor letalidade no país, atrás também de Roraima, onde o índice é de 1,58%.

No Brasil, a taxa de letalidade, que chegou a 6,98% em maio do ano passado, agora é de 2,8%. Na Região Sul, é de 2,23%. Os dois Estados com as maiores taxas são o Rio de Janeiro (5,84%) e São Paulo (3,41%).

Nas últimas 24hs entraram para a conta do governo estadual mais 86 óbitos por complicações do coronavírus, cinco delas ocorridas entre março e maio e as demais entre 1º de junho e terça-feira, 08, e 1.599 novos casos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.