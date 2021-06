Vídeo: Hospital Santo Antônio esgota número de respiradores e vagas na UTI

A presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, Mirna Braucks, divulgou um vídeo na tarde de hoje, que circula pelas redes sociais, de que a entidade está vivendo, o que a presidente, chama de caos total.

Segundo o vídeo existem 24 pessoas internadas na UTI, sendo 19 pessoas em estado grave e mais cinco pós cirúrgicos.

Mirna relata no vídeo também que não há mais respiradores disponíveis. Pelo painel do Governo do Estado, o HSA conta com 22 respiradores. Ela também se queixa da falta de médicos.

Veja o vídeo abaixo:

