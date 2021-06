Brasil receberá nesta semana 2,4 milhões de doses da vacina Covid-19 da Pfizer

Uma remessa de 527 mil doses da vacina Covid-19 da Pfizer/BioNTech desembarca no Brasil na noite desta terça-feira (8). As unidades fazem parte de um total de 2,3 milhões de imunizantes do laboratório que serão entregues ao Ministério da Saúde até o final desta semana.

As doses vão chegar ao país pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A previsão é que os outros dois lotes, com 936 mil doses cada, cheguem na quarta (9) e quinta (10), respectivamente. Até o momento, mais de 5,9 milhões de doses da Pfizer já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal.

Em junho, a previsão é de que mais 12 milhões de doses da Pfizer cheguem ao País de forma escalonada. Os dois contratos fechados entre Governo Federal e a farmacêutica preveem um total de 200 milhões de doses até o fim de 2021, que irão reforçar ainda mais a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.

DISTRIBUIÇÃO

Desde ontem (7), as Unidades da Federação estão recebendo mais um lote com 2,3 milhões de doses, em uma divisão proporcional e igualitária, para continuidade da vacinação de grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e trabalhadores da educação.

No início de junho, a pasta começou a enviar as doses da Pfizer de acordo com a nova recomendação de armazenamento aprovada pela Anvisa. Agora, as vacinas da farmacêutica podem ficar refrigeradas de +2°C a +8°C por até 31 dias, o que permite que todos os municípios brasileiros recebam o imunizante - antes, o prazo era de apenas cinco dias.

VACINAÇÃO

Desde o início da campanha de vacinação, mais de 105,3 milhões de doses de vacinas Covid-19 dos laboratórios contratados foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Dessas, mais de 71 milhões foram aplicadas. Você confere o andamento da campanha pelo LocalizaSUS.

