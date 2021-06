Corsan moderniza site para melhorar acesso do cliente

A Corsan lançou hoje (08) o novo layout da plataforma online da companhia, focado no atendimento ao cliente, a modernização melhorará a experiência do usuário. O endereço do site é corsan.com.br.

As mudanças foram desenvolvidas com base em análises dos acessos ao site, as quais mostram que as principais buscas são de serviços, segunda via da fatura e notícias. Essa é uma das ações de comunicação que a companhia vem preparando para fortalecer a marca e a prestação de serviços da empresa. Outra iniciativa é a análise e qualificação da presença da companhia nas redes sociais, tendo como exemplo o lançamento, na semana passada, do perfil @corsanoficial no Instagram, no qual serão publicados diversos conteúdos relacionados à Corsan, sempre com uma abordagem leve.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.