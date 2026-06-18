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Patinadora, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS, é a única atleta do Estado convocada para seleção brasileira

A patinadora Manuela Liz Lamb München, 10 anos, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS , foi a única atleta gaúcha convocada para integrar a seleção ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/06/2026 às 20h26
Patinadora, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS, é a única atleta do Estado convocada para seleção brasileira
Atleta recebe apoio de R$ 100 mil do governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte -Foto: Manuela München/Divulgação Ascom SEL

A patinadora Manuela Liz Lamb München, 10 anos, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS , foi a única atleta gaúcha convocada para integrar a seleção brasileira naCopaPanamericana de Figuras Obligatoriase noCampeonatoPanamericano de Patinaje Artístico - Naciones. A disputa ocorre de 25 de junho a 7 de julho, em Buenos Aires, na Argentina.

A atleta, convocada pelo Comitê Técnico de Patinação Artística da Confederação Skate Brasil (CSB), conta com aporte de R$ 100 mil do governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). A verba do Pró-Esporte RS tem auxiliado no treinamento internacional e no planejamento esportivo da Manuela, permitindo a busca por sua preparação constante para competir em alto nível e manter sua posição entre os principais nomes da patinação artística brasileira.

Apoio fortalece a trajetória da atleta

"A trajetória da Manuela é motivo de orgulho para todos. O apoio do governo do Estado, por meio do Pró-Esporte RS, é fundamental para criar oportunidades como essa, permitindo que nossos atletas tenham acesso à preparação adequada e a chance de ter bons desempenhos nas competições", destaca o secretário do Esporte e Lazer, Joel Maraschin.

Manuela realiza seus treinamentos em duas unidades da Escola de Patinação Trans Nação, uma em Giruá, onde ela reside, e a outra em Santa Rosa. Ela também já treinou na Espanha, com a orientação da técnica internacional Rosa Pey, uma das principais referências da patinação artística mundial.

A gauchinha, que vai competir nestes pan-americanos em três modalidades de patinação (figuras obrigatórias, solo dance e freeskating), demonstra empolgação com a convocação. “Eu fiquei muito feliz por ter essa oportunidade e sei que ela vai me ajudar cada vez mais na patinação. Eu e a minha família somos gratos ao Pró-Esporte RS. Esse apoio faz muita diferença na minha vida. Graças a esse incentivo, eu consigo participar de competições, fazer os treinamentos importantes e seguir buscando os meus sonhos no esporte. Tenho muito orgulho de representar a minha escola, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Vou continuar me dedicando cada vez mais e aproveitar todas as oportunidades que surgirem”, enfatiza Manuela.

Pró-Esporte RS

O programa de incentivo ao esporte do governo do Estado, viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), permite captar recursos via patrocínio incentivado por ICMS. Desde 2019, mais de R$ 170 milhões foram destinados a projetos esportivos e paradesportivos em mais de 60 modalidades.

Na primeira janela de 2026, o programa registrou recorde de inscrições. Ao todo, foram 839 projetos, o maior volume já alcançado em uma janela. A apuração representa um crescimento de aproximadamente 58% em relação à primeira janela de 2025, que contabilizou 531 projetos — percentual que supera a metade do volume registrado no período anterior.

Os números evidenciam a ampliação contínua da participação de proponentes e o reconhecimento do Pró-Esporte RS como instrumento de acesso democrático ao financiamento de projetos esportivos em todas as regiões do Estado.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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