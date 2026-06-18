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AVISO DE PAUTA: Hemosc homenageia instituições parceiras pelo Dia Mundial do Doador de Sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) realiza nesta sexta-feira, 19 de junho, uma homenagem às instituições parceiras qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/06/2026 às 13h43
AVISO DE PAUTA: Hemosc homenageia instituições parceiras pelo Dia Mundial do Doador de Sangue
Foto: Reprodução/Secom SC

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) realiza nesta sexta-feira, 19 de junho, uma homenagem às instituições parceiras que contribuem para a promoção da doação de sangue em Santa Catarina. A ação integra as comemorações do Dia Mundial do Doador de Sangue e reconhece organizações que auxiliam na mobilização de doadores e no fortalecimento dessa causa que salva vidas.

  • O quê:Hemosc homenageia instituições parceiras pelo Dia Mundial do Doador de Sangue
  • Quando:sexta-feira, 19 de junho de 2026
  • Horários:
    Chapecó/Florianópolis/Lages/Criciúma/Blumenau/Joinville e Tubarão – 15h
    Joaçaba – 8h30
  • Locais:
  • Blumenau – Rua Theodoro Holtrup, 40
  • Chapecó – Rua São Leopoldo, 391
  • Criciúma – Av. Centenário, 1.700
  • Florianópolis – Av. Othon Gama D’Eça, 756
  • Joaçaba – Av. XV de Novembro, 23
  • Joinville – Av. Getúlio Vargas, 198
  • Lages – Rua Felipe Schmidt, 33
  • Tubarão – Rua Lauro Müller, 354

Texto: Comunicação Hemosc

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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