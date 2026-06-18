AVISO DE PAUTA: Hemosc homenageia instituições parceiras pelo Dia Mundial do Doador de Sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) realiza nesta sexta-feira, 19 de junho, uma homenagem às instituições parceiras que contribuem para a promoção da doação de sangue em Santa Catarina. A ação integra as comemorações do Dia Mundial do Doador de Sangue e reconhece organizações que auxiliam na mobilização de doadores e no fortalecimento dessa causa que salva vidas.

O quê: Hemosc homenageia instituições parceiras pelo Dia Mundial do Doador de Sangue

Hemosc homenageia instituições parceiras pelo Dia Mundial do Doador de Sangue Quando: sexta-feira, 19 de junho de 2026

sexta-feira, 19 de junho de 2026 Horários:

Chapecó/Florianópolis/Lages/Criciúma/Blumenau/Joinville e Tubarão – 15h

Joaçaba – 8h30

Chapecó/Florianópolis/Lages/Criciúma/Blumenau/Joinville e Tubarão – 15h Joaçaba – 8h30 Locais:

Blumenau – Rua Theodoro Holtrup, 40

Chapecó – Rua São Leopoldo, 391

Criciúma – Av. Centenário, 1.700

Florianópolis – Av. Othon Gama D’Eça, 756

Joaçaba – Av. XV de Novembro, 23

Joinville – Av. Getúlio Vargas, 198

Lages – Rua Felipe Schmidt, 33

Tubarão – Rua Lauro Müller, 354

Texto: Comunicação Hemosc

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

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