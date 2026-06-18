AVISO DE PAUTA: Hemosc homenageia instituições parceiras pelo Dia Mundial do Doador de Sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) realiza nesta sexta-feira, 19 de junho, uma homenagem às instituições parceiras que contribuem para a promoção da doação de sangue em Santa Catarina. A ação integra as comemorações do Dia Mundial do Doador de Sangue e reconhece organizações que auxiliam na mobilização de doadores e no fortalecimento dessa causa que salva vidas.
Texto: Comunicação Hemosc
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