Sessão do Congresso Nacional é cancelada por falta de acordo para votação de vetos

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a sessão conjunta de deputados e senadores marcada para esta quinta-feira (18). Segundo ele, não houve acordo entre os líderes partidários.

O Congresso analisaria 65 vetos presidenciais e cinco propostas que alteram leis orçamentárias. Para derrubar um veto, é preciso haver pelo menos a maioria absoluta dos votos de deputados (257) e senadores (41), computados separadamente.

Em entrevista à TV Senado, Davi Alcolumbre também anunciou que deverá marcar uma nova sessão do Congresso antes do recesso parlamentar de julho, havendo ou não acordo entre os líderes partidários.