Quarta, 17 de Junho de 2026
5°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto do governo abre crédito especial para instituições federais de ensino

Para atender à despesa, serão anuladas dotações do Ministério do Planejamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/06/2026 às 10h48

O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 16/26) que abre crédito especial no Orçamento de 2026 no valor de R$ 45,4 mil para o Ministério da Educação. O crédito especial representa a inclusão de uma nova programação no Orçamento.

As programações serão incluídas na Universidade Federal da Paraíba, no Instituto Federal do Pará e no Instituto Federal de Goiás. Essas instituições, segundo o Executivo, precisam dos recursos para cumprir legislações especiais e decisões judiciais.

Para atender à despesa, serão anuladas dotações do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Próximos passos
O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 40 segundos

Lei cria departamento para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos

Órgão ligado ao CNJ vai monitorar o cumprimento, pelo Brasil, sentenças, decisões e recomendações de organismos internacionais de direitos humanos
Câmara Há 42 segundos

Relator defende construção de moradia social por autogestão em audiência; assista

Desde o lançamento em 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida construiu cerca de 8 mil unidades habitacionais, segundo o Ministério das Cidades. Ma...
Câmara Há 38 minutos

Comissão aprova projeto que inclui orientação sexual em exames preventivos de câncer

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Câmara Há 38 minutos

Projeto abre crédito de R$ 1,3 milhão para contribuição a instituto de planejamento econômico

Texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Plenário do Congresso Nacional
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova afastamento obrigatório de agressor do lar em caso de risco à mulher

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 18°
16° Sensação
1.23 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
18°
Sexta
13° 10°
Sábado
14° 12°
Domingo
19°
Segunda
13° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 29 minutos

SmartEnvios investe em franquias para expansão logística
Senado Federal Há 30 minutos

Destinação de emendas parlamentares da saúde aos bombeiros vai à CAE
Câmara Há 30 minutos

Comissão aprova projeto que inclui orientação sexual em exames preventivos de câncer
Câmara Há 30 minutos

Projeto abre crédito de R$ 1,3 milhão para contribuição a instituto de planejamento econômico
Saúde Há 1 hora

Inicia distribuição da vacina Pneumocócica 20-valente no RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,58%
Euro
R$ 5,86 -0,74%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,810,31 -0,38%
Ibovespa
171,130,69 pts 0.87%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3712 (16/06/26)
01
03
04
06
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias