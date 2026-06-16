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Na era da IA, iFood valoriza trabalho humano com educação

Empresa anunciou parceria com a Unico Skill para oferecer educação ilimitada a todos os seus colaboradores, sem nenhum custo extra para os profissi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/06/2026 às 16h33
Na era da IA, iFood valoriza trabalho humano com educação
Divulgação/iFood

Empresas do mundo inteiro correm para adotar inteligência artificial. Investem em tecnologia, infraestrutura e modelos cada vez mais sofisticados. Mas um relatório recente do Fórum Econômico Mundial identificou o principal gargalo que impede que essas empresas colham os resultados prometidos pela IA: falta de qualificação. O gargalo, portanto, é humano, e não tecnológico. Falta gente preparada para trabalhar com ela. Não é à toa que 84% dos empregadores da América Latina e do Caribe pretendem investir na qualificação dos trabalhadores para atender à demanda crescente por talentos digitais e de tecnologia, segundo o Future of Jobs Report, também do Fórum Econômico Mundial.

O iFood entendeu isso antes de precisar aprender da forma difícil. A empresa tem 12,5 mil agentes de inteligência artificial — mais do que seus cerca de 8 mil colaboradores. Em uma empresa em que a tecnologia é um pilar tão importante, desenvolver quem opera os agentes é mais do que uma prioridade: é uma necessidade.

Diante disso, o iFood anunciou que vai oferecer, a partir de junho, educação ilimitada para todos os seus colaboradores — os cerca de 8 mil FoodLovers, como são chamados. Os profissionais terão acesso a especializações de graduação, pós, cursos livres e de idiomas nas principais instituições de ensino brasileiras e internacionais.

Esse acesso ocorre por meio da Unico Skill, empresa brasileira que criou o benefício educação ilimitada, que funciona como uma espécie de plano de saúde da educação: a companhia paga um valor fixo por mês por colaborador, que passa a ter acesso à plataforma da Unico Skill com as mais de 26 mil opções de graduação, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias, em cerca de 100 instituições de ensino, como Ibmec, USP, Mackenzie, Fundação Dom Cabral, Adapta, Coursera, O'Reilly, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras.

Cada colaborador do iFood poderá construir sua própria trilha de aprendizagem, personalizada de acordo com as demandas de projetos e desafios. "Numa empresa AI first, o maior investimento que podemos fazer é nas pessoas que constroem e operam essa inteligência. Na nossa cultura, valorizamos e incentivamos o aprendizado e o desenvolvimento contínuo. Para nós do iFood, capacitação é infraestrutura", diz Camila Pinto, diretora de pessoas do iFood.

Para Joca Oliveira, CEO da Unico Skill, o movimento do iFood confirma uma tese que ele defende há anos. "As empresas que vão ganhar a disputa por talentos são as que entenderem que desenvolver pessoas é tão estratégico quanto qualquer investimento em tecnologia. O iFood já entendeu".

Como funciona o benefício educação

O benefício educação ilimitado da Unico Skill funciona como um plano de saúde, mas voltado à educação. A empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso à plataforma que o conecta às instituições de ensino. O profissional pode estudar o que quiser, quando quiser e como quiser, de forma ilimitada. O benefício tem ROI de 4x — o que significa que, a cada real investido pela empresa, o colaborador consome, em média, quatro reais em educação de qualidade.

Atualmente, mais de 100 das maiores empresas do Brasil oferecem o benefício a seus colaboradores. Entre elas, além do iFood, estão Bayer, Bradesco, Aché, Nestlé, Pague Menos, Solar Coca-Cola, Nestlé, Heineken, entre outras, que, juntas, têm mais de 200 mil profissionais.

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