Audiência na Câmara discute pesquisas em agricultura espacial

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promove, na quarta-feira (17), audiência pública para debater a agricultura espacial, com foco nas capacidades científicas nacionais e nos impactos para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 13.

A audiência foi solicitada pelo deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).

“O Brasil possui reconhecida competência científica em agricultura tropical, biotecnologia vegetal e sistemas produtivos sustentáveis, o que o coloca em posição privilegiada para contribuir de forma relevante para essa agenda científica emergente”, afirma o parlamentar.

Rollemberg acrescenta que as tecnologias criadas para agricultura espacial também podem beneficiar a agricultura na Terra, ajudando a enfrentar desafios como mudanças climáticas e escassez de água.