Governo do Estado oferece mais de 11 mil vagas gratuitas em Educação Profissional para o segundo semestre

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos totalmente gratuitos nas escolas estaduais. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), oferece mais de 11 mil vagas distribuídas em todas as regiões do Estado, com início das aulas em agosto, no segundo semestre letivo.

Os candidatos deverão efetuar a inscrição até o dia 29 de junho por meio do Portal de Matrículas , plataforma desenvolvida especificamente para as inscrições na Rede Estadual. Após o cadastro, é preciso acessar a ficha e preencher as informações. Somente uma opção de curso da Educação Profissional pode ser selecionada. Além disso, no período, também está aberto o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para o segundo semestre de 2026, as instituições estaduais disponibilizam vagas nas seguintes modalidades:

subsequentes , destinadas aos candidatos que já concluíram a educação básica e procuram uma formação técnica;

concomitantes , em que o estudante estuda as disciplinas do Ensino Médio e, simultaneamente, faz o curso técnico, podendo ocorrer em outra instituição de ensino ou na na mesma escola, em turnos diferentes;

curso normal - aproveitamento de estudos, voltado a quem deseja atuar como professor na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse caso, o candidato também precisa ter o Ensino Médio completo para se inscrever nas vagas.

Todos os cursos ofertados ocorrerão no formato presencial. Com um currículo estruturado a partir das demandas do mundo do trabalho, combinando teoria e prática, a Educação Profissional assegura aos concluintes habilitação técnica específica. As oportunidades abrangem setores diversos, tais como Sistemas de Energia Renovável, Agricultura, Agropecuária, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Administração, Logística, Informática, Eletroeletrônica, Design de Interiores, Enfermagem, Mecânica, entre outros.

Para saber mais sobre cada oferta, basta pesquisar na página do Portal de Matrículas, acessando a área “Conheça as modalidades de ensino”, selecionando Educação Profissional e escolhendo o curso que deseja saber mais detalhes.



Além disso, desde 2025, as inscrições para os cursos técnicos subsequentes e concomitantes da Rede Estadual passaram a contar com ações afirmativas. Dessa forma, 30% das matrículas em cada curso devem ser preenchidas por candidatos autodeclarados negros, indígenas e para pessoas com deficiência (PCDs). No ato da inscrição, cabe ao candidato optar pela ampla concorrência (acesso universal) ou pelo sistema de reserva de vagas.



A lista dos candidatos inscritos será divulgada no dia 3 de julho. A ocupação das vagas, por sua vez, ocorrerá por meio de um sorteio público, previsto para o dia 6 de julho. Em 24 escolas, as vagas são definidas por meio de prova para ingresso.

Após o período das bancas de heteroidentificação, que validam as candidaturas dos estudantes autodeclarados negros, o resultado final será publicado no dia 28 de julho.

A efetivação das matrículas deve ocorrer entre os dias 29 a 31 de julho, presencialmente na escola onde o estudante foi designado. O segundo semestre letivo da Rede Estadual inicia no dia 3 de agosto.



Datas e prazos

Inscrições Online: 9/6 a 29/6

Divulgação da lista de inscritos: 3/6

Realização dos sorteios públicos: 6/7

Divulgação do resultado final do processo seletivo 2026/2: 28/7

Efetivação da matrícula: 29/6 a 31/7

Início do semestre letivo: 3/8