Casos de dengue caem 80% no DF em 2021

O número de casos de dengue no Distrito Federal, em 2021, mostra queda de 80% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, entre e foram registrados 7.058 casos da doença na capital do país.

No mesmo intervalo, em 2020, o número de pessoas infectadas foi de 35.080. O Governo do Distrito Federal (GDF) informou que a queda intensa do número de casos se deve às ações de prevenção e combate à dengue promovidas nas diversas regiões.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, vêm sendo realizadas iniciativas focalizadas em locais com maiores riscos e incidência de casos. Essas ações envolvem a aplicação de larvicidas e de inseticidas, além de visitas a domicílios e bloqueios focais.

As equipes visitam casas e orientam moradores sobre como lidar com objetos e áreas que podem servir de pontos de reprodução para o mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti.

Na época da seca, a partir do mês , os casos caem em razão da ausência das chuvas na capital. Contudo, a secretaria destaca que o esforço deve ser de ações de combate contínuas e do cuidado por parte da população, mesmo durante esses meses.

É o caso da conhecida orientação dada pelas autoridades de saúde para evitar águas paradas dentro de casa e em áreas comuns.