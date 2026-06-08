Estudantes da Rede Estadual viajam para Madri após conquista no HackaTchê

Os estudantes da Rede Estadual vencedores do Hackatchê Business 2026 vivenciaram uma jornada internacional de aprendizado e inovação em Madri, na Espanha. A viagem é uma premiação da maratona de tecnologia e empreendedorismo promovida pela Secretaria da Educação (Seduc), que conecta jovens gaúchos ao ecossistema de inovação do Estado e incentiva a criação de soluções para desafios reais da sociedade. A experiência incluiu a participação no South Summit Madrid 2026, realizado entre 3 e 5 de junho. O evento é um dos maiores na área de inovação e empreendedorismo do mundo. Participaram da viagem a equipe classificada em 1º lugar no Hackatchê Business 2026 e a equipe classificada em 1º lugar no Desafio Hackatchê 2025.

Representando a Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, localizada em Caxias do Sul, os estudantes Maicon Seben, Kauã de Carvalho dos Santos e Mayron Valente Medeiros viajaram acompanhados pelo professor orientador Carlos Eduardo Neves da Silva. De Viamão, os estudantes Talita de Oliveira Elias, Pietra Trevisan Rocha e Renan Pacheco de Lima, acompanhados pela professora Fabiana Viamonte da Silva, representaram a Escola Estadual de Ensino Médio Santa Isabel.

“Ver estudantes da Rede Estadual chegando a um dos maiores eventos de inovação do mundo é a demonstração de que a educação pública gaúcha tem talento, criatividade e potencial para ocupar espaços de destaque em qualquer lugar. A experiência em Madri não é um prêmio isolado, mas sim uma extensão pedagógica do HackaTchê. É um intercâmbio cultural e tecnológico que amplia horizontes, fortalece o protagonismo juvenil e mostra aos nossos jovens que eles podem transformar ideias em soluções capazes de impactar a sociedade. Investir em oportunidades como essa é investir no futuro do Rio Grande do Sul”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Experiências em Madri

Durante a programação em Madri, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar palestras, conhecer projetos inovadores e interagir com empreendedores, investidores e especialistas de diferentes países. Além da participação no South Summit, a agenda contemplou visitas a espaços de inovação, universidades, centros tecnológicos e pontos de interesse cultural da capital espanhola, proporcionando uma vivência que ampliou horizontes e fortaleceu a formação dos jovens.

A experiência reforça o compromisso da Seduc de aproximar a educação pública das oportunidades do século 21, valorizando o protagonismo estudantil e incentivando o desenvolvimento de competências ligadas à criatividade, à inovação e ao empreendedorismo. Ao retornarem ao Rio Grande do Sul, os estudantes trazem na bagagem não apenas conhecimentos adquiridos em um ambiente internacional, mas também inspirações para compartilhar com suas comunidades escolares e contribuir para a construção de uma educação cada vez mais conectada com o futuro.