Segunda, 08 de Junho de 2026
14°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudantes da Rede Estadual viajam para Madri após conquista no HackaTchê

Os estudantes da Rede Estadual vencedores do Hackatchê Business 2026 vivenciaram uma jornada internacional de aprendizado e inovação em Madri, na E...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/06/2026 às 19h41
Estudantes da Rede Estadual viajam para Madri após conquista no HackaTchê
Alunos acompanharam palestras, conheceram projetos inovadores e interagiram com empreendedores, investidores e especialistas -Foto: Divulgação Seduc

Os estudantes da Rede Estadual vencedores do Hackatchê Business 2026 vivenciaram uma jornada internacional de aprendizado e inovação em Madri, na Espanha. A viagem é uma premiação da maratona de tecnologia e empreendedorismo promovida pela Secretaria da Educação (Seduc), que conecta jovens gaúchos ao ecossistema de inovação do Estado e incentiva a criação de soluções para desafios reais da sociedade. A experiência incluiu a participação no South Summit Madrid 2026, realizado entre 3 e 5 de junho. O evento é um dos maiores na área de inovação e empreendedorismo do mundo. Participaram da viagem a equipe classificada em 1º lugar no Hackatchê Business 2026 e a equipe classificada em 1º lugar no Desafio Hackatchê 2025.

Representando a Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, localizada em Caxias do Sul, os estudantes Maicon Seben, Kauã de Carvalho dos Santos e Mayron Valente Medeiros viajaram acompanhados pelo professor orientador Carlos Eduardo Neves da Silva. De Viamão, os estudantes Talita de Oliveira Elias, Pietra Trevisan Rocha e Renan Pacheco de Lima, acompanhados pela professora Fabiana Viamonte da Silva, representaram a Escola Estadual de Ensino Médio Santa Isabel.

“Ver estudantes da Rede Estadual chegando a um dos maiores eventos de inovação do mundo é a demonstração de que a educação pública gaúcha tem talento, criatividade e potencial para ocupar espaços de destaque em qualquer lugar. A experiência em Madri não é um prêmio isolado, mas sim uma extensão pedagógica do HackaTchê. É um intercâmbio cultural e tecnológico que amplia horizontes, fortalece o protagonismo juvenil e mostra aos nossos jovens que eles podem transformar ideias em soluções capazes de impactar a sociedade. Investir em oportunidades como essa é investir no futuro do Rio Grande do Sul”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Experiências em Madri

Durante a programação em Madri, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar palestras, conhecer projetos inovadores e interagir com empreendedores, investidores e especialistas de diferentes países. Além da participação no South Summit, a agenda contemplou visitas a espaços de inovação, universidades, centros tecnológicos e pontos de interesse cultural da capital espanhola, proporcionando uma vivência que ampliou horizontes e fortaleceu a formação dos jovens.

A experiência reforça o compromisso da Seduc de aproximar a educação pública das oportunidades do século 21, valorizando o protagonismo estudantil e incentivando o desenvolvimento de competências ligadas à criatividade, à inovação e ao empreendedorismo. Ao retornarem ao Rio Grande do Sul, os estudantes trazem na bagagem não apenas conhecimentos adquiridos em um ambiente internacional, mas também inspirações para compartilhar com suas comunidades escolares e contribuir para a construção de uma educação cada vez mais conectada com o futuro.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 5 horas

Abertas inscrições para 5ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Registros podem ser feitos até o dia 15 de setembro
Educação Há 6 horas

Escolas de SP abrem inscrições para alimentação durante as férias

Familiares dos alunos devem realizar o cadastro até 26 de junho

 -
Educação Há 6 horas

Prazo de inscrição do Enem 2026 é prorrogado até sexta-feira (12)

Os estudantes interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ganharam mais tempo para realizar a inscrição. O Ministério ...
Educação Há 9 horas

MEC Idiomas: nova plataforma oferta inglês e espanhol gratuitamente

Ferramenta oferece aprendizagem do nível básico ao avançado

 Neste ano, as bolsas serão destinadas, exclusivamente, para estudantes matriculados no 1º ano do ensino médio (Foto: Gabriela Nataly | SDR)
Edição 2026 Há 2 dias

Governo do Estado abre inscrições para o Programa Bolsa Juventude Rural

Prazo para envio da documentação segue até 3 de julho de 2026

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 21°
16° Sensação
1.19 km/h Vento
95% Umidade
100% (5.38mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Terça
18° 12°
Quarta
19° 11°
Quinta
17° 14°
Sexta
15° 12°
Sábado
15° 11°
Últimas notícias
Fazenda Há 28 minutos

Projeto-piloto do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços avança para etapa com inclusão de notas de serviço
Saúde Há 28 minutos

Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista
Senado Federal Há 28 minutos

PEC da autonomia do Banco Central está na pauta da CCJ na quarta
Tecnologia Há 1 hora

Prêmio Criativos 2026 já está com inscrições abertas
Senado Federal Há 1 hora

Paim destaca os dois anos da política de cuidado às pessoas com alzheimer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,02%
Euro
R$ 5,99 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,033,29 -1,64%
Ibovespa
168,668,72 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7044 (06/06/26)
02
05
30
54
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3704 (06/06/26)
01
03
04
09
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias