Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudantes encerram greve de quase dois meses na USP

Polícia prende seis alunos que tentavam invadir prédio da universidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/06/2026 às 10h52
Estudantes encerram greve de quase dois meses na USP
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os alunos da Universidade de São Paulo (USP), por meio do Diretório Central dos Estudantes (DCE), anunciaram na noite desta segunda-feira (8) o fim da greve que faziam há quase dois meses.

Eles reivindicavam melhores condições de alimentação, moradia e aumento das bolsas estudantis.

A decisão pelo fim da greve ocorreu após assembleia que teve 323 votos pelo fim da paralisação contra 255 pela manutenção do movimento.

Segundo decisão coletiva, os cursos podem decidir de forma independente se mantêm ou encerram a greve.

Invasão

Também na noite desta segunda, um grupo de seis jovens, entre 18 e 22 anos, foi detido após invadir o prédio da Administração Central da USP. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada, eles bloquearam o acesso ao edifício com barricadas.

No confronto, três seguranças ficaram feridos. A PM prendeu seis pessoas que estavam, de acordo com a autoridade, com fogos de artifício, porretes, rádios comunicadores, megafone, marreta e estilingue. Houve ainda danos a equipamentos e móveis da universidade.

O DCE da USP informou que não ter relação com a invasão. Em manifesto publicado nas redes, o grupo de alunos que invadiu o prédio se declarou independente e se colocou contra o fim da greve.

Os manifestantes foram levados para o 7º distrito Policial, na Lapa (zona oeste), onde foram ouvidos e liberados. O caso foi registrado como lesão corporal grave e dano ao patrimônio público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 1 hora

Governo do Estado oferece mais de 11 mil vagas gratuitas em Educação Profissional para o segundo semestre

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos totalmente gratuitos nas escolas estaduais. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educ...

 Alunos acompanharam palestras, conheceram projetos inovadores e interagiram com empreendedores, investidores e especialistas -Foto: Divulgação Seduc
Educação Há 16 horas

Estudantes da Rede Estadual viajam para Madri após conquista no HackaTchê

Os estudantes da Rede Estadual vencedores do Hackatchê Business 2026 vivenciaram uma jornada internacional de aprendizado e inovação em Madri, na E...
Educação Há 17 horas

Abertas inscrições para 5ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Registros podem ser feitos até o dia 15 de setembro
Educação Há 18 horas

Escolas de SP abrem inscrições para alimentação durante as férias

Familiares dos alunos devem realizar o cadastro até 26 de junho

 -
Educação Há 18 horas

Prazo de inscrição do Enem 2026 é prorrogado até sexta-feira (12)

Os estudantes interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ganharam mais tempo para realizar a inscrição. O Ministério ...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 19°
17° Sensação
1.54 km/h Vento
76% Umidade
76% (0.42mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Sábado
18°
Domingo
20°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Aumenta procura por medicamentos na Farmácia Municipal de Tenente Portela
Câmara Há 21 minutos

Grupo de trabalho apresenta relatório final sobre combate à misoginia nesta quarta-feira
Senado Federal Há 21 minutos

Política de revitalização dos seringais é aprovada na CMA
Justiça Há 21 minutos

Operação do MP-SP investiga infiltração do PCC na polícia
Câmara Há 54 minutos

Comissão vota parecer sobre repasses federais a municípios nesta quarta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,50%
Euro
R$ 5,97 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,812,19 -3,53%
Ibovespa
170,045,10 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias