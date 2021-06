Pontes entre Imbé e Tramandaí terão tráfego alterado

Uma das três pontes que ligam Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte, será totalmente interditada a partir da manhã da terça-feira (8/6). A interrupção da estrutura na ERS-786 ocorre em razão de melhorias na travessia. As obras serão realizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado.



“A ponte está no meio de outras duas travessias, que têm fluxo intenso de veículos. Por isso é importante realizarmos uma manutenção constante, garantindo a segurança dos usuários”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “A expectativa é de que em 45 dias os serviços, que irão reforçar a estrutura da ponte, estejam concluídos”, acrescenta.



Durante as obras, os motoristas precisam estar atentos às mudanças no trânsito. A ponte central ficará interditada. Assim, veículos leves poderão utilizar a ponte mais distante do Litoral, no sentido Imbé-Tramandaí. Na travessia mais próxima do mar, que tem duas vias, o tráfego será em mão dupla para veículos leves e pesados: uma no sentido Tramandaí–Imbé e a outra no sentido inverso.



Texto: Ascom Daer

Edição: Secom