Comissão debate inclusão de pessoas com síndrome de Down e autismo por meio do esporte; participe

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (10) para discutir o papel do esporte na inclusão de pessoas com síndrome de Down e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.

A audiência atende a pedido do deputado Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS). O objetivo é discutir o impacto do esporte no desenvolvimento integral dessas pessoas, sua contribuição para a inclusão escolar e formas de fortalecer políticas públicas na área.

O esporte como caminho

Segundo o parlamentar, a prática esportiva favorece o desenvolvimento humano, a autonomia, a participação social e a convivência comunitária.

“Quando há apoio adequado, condições materiais, recursos de acessibilidade e articulação entre escola, família e comunidade, o esporte se torna um caminho efetivo para a inclusão de todos os estudantes com deficiência no contexto da escola regular”, afirma o deputado.