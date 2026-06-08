Ministério da Saúde suspende vacina da dengue do Butantan após o registro de duas mortes suspeitas

O Ministério da Saúde anunciou que vai suspender a imunização com a vacina do Butantan contra a dengue a partir desta segunda-feira (8). De acordo com o governo federal, a medida foi adotada após duas mortes suspeitas registradas.

O anúncio foi feito às 14h41 do horário de Brasília em uma coletiva de imprensa com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o diretor do instituto Butantan.

Segundo o Ministério da Saúde, até agora, foram aplicadas 500 mil doses e registrados 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina. Entre eles, duas mortes suspeitas.