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Prazo para inscrição no Enem 2026 termina nesta sexta-feira

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o Brasil

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
05/06/2026 às 10h41
Prazo para inscrição no Enem 2026 termina nesta sexta-feira
(Foto: Agência Brasil)

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 terminam às 23h59min desta sexta-feira (5). Os interessados devem acessar a Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante/).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser pago até quarta-feira (10). A taxa pode ser quitada em bancos, agências lotéricas ou aplicativos bancários, aceitando modalidades como Pix (via QR Code) e cartão de crédito.

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública  foram inscritos automaticamente no Enem, mas precisam acessar o sistema para confirmar a sua participação.

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro – dois domingos – em todo o Brasil.



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