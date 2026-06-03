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IA diagnostica finanças de pequenas empresas em 10 minutos

Plataforma brasileira lança ferramenta que utiliza inteligência artificial para gerar diagnósticos financeiros automatizados para micro e pequenas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 20h10
IA diagnostica finanças de pequenas empresas em 10 minutos
acervo: raiox.ai

Saber para onde vai o dinheiro da empresa é o desafio diário de milhões de pequenos empresários brasileiros. Uma plataforma nacional lançada recentemente propõe resolver esse problema em dez minutos: o raiox.ai usa inteligência artificial para gerar um diagnóstico financeiro completo a partir de dados simples como faturamento, aluguel, folha de pagamento e compras — informações que qualquer dono de negócio já tem de cabeça.

O resultado funciona como um exame clínico das finanças da empresa. A plataforma atribui uma nota ao desempenho do negócio, aponta onde estão os principais vazamentos de caixa, cria um plano de ação prático de crescimento e compara os indicadores com a média de empresas financeiramente saudáveis no mesmo setor. De acordo com a metodologia da plataforma, o processo dispensa planilhas complexas, conhecimento técnico contábil e longos períodos de espera por relatórios de consultoria.

De acordo com dados da pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 60% das micro e pequenas empresas brasileiras fecham nos primeiros cinco anos de atividade. A falta de planejamento e a gestão financeira frágil são apontadas como as causas centrais do fechamento dessas empresas, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Na pesquisa "Hábitos Financeiros dos Pequenos Negócios", o Sebrae explica que cinco em cada dez donos de pequenos negócios possuem controle ainda precário da gestão financeira — sendo que 10% confessam não ter qualquer forma de acompanhamento financeiro.

O raiox.ai foi construído sobre o Protocolo P3C, método desenvolvido para identificar perdas de caixa, otimizar margens e entregar três ações concretas para o mês seguinte. O empresário entra, responde a perguntas simples e sai com um plano.

O lançamento ocorre em um momento de expansão acelerada da inteligência artificial aplicada a serviços financeiros no Brasil. Segundo o Fintech Report 2025, elaborado pelo Distrito, plataforma brasileira de inovação em startups, o Brasil conta com mais de 1.700 fintechs ativas, e o segmento de gestão financeira para pequenas empresas figura entre os de maior crescimento. Ferramentas baseadas em automação e inteligência artificial vêm preenchendo uma lacuna histórica de acesso a instrumentos de análise que, até recentemente, estavam restritos a empresas de maior porte com capacidade de investimento em consultorias especializadas.

A ferramenta foi criada por Rodrigo Almeida (@rodrigofinancas), estrategista financeiro com 24 anos de experiência em gestão empresarial em 17 países e criador de uma comunidade de mais de 380 mil empreendedores no Instagram e YouTube.

"O pequeno empresário dirige no escuro. Criamos o raiox.ai para dar a ele um diagnóstico que antes era privilégio de poucos", afirma Rodrigo Almeida.

Com mais de 21,7 milhões de micro e pequenas empresas ativas no Brasil, segundo o Sebrae, o mercado endereçável é expressivo.

Mais informações em raiox.ai.

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