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GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados

Uma nova abordagem baseada em IA combina conhecimento de arquitetura e automação para preparar sistemas legados para negócios em tempo real e orien...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 16h07
GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados
Divulgação - GFT Technologies

À medida que as empresas aceleram os investimentos em inteligência artificial, a TI legada emergiu como o principal gargalo para a escalabilidade. Sistemas com décadas de existência estão retardando a inovação, aumentando o risco operacional e limitando o impacto das iniciativas de IA.

A IA sozinha não pode resolver esse problema. Para abordar essa crescente lacuna entre a ambição da IA e a realidade operacional, a GFT lançou sua oferta de Modernização de IA — uma abordagem abrangente, baseada em IA, para transformar ambientes legados complexos em plataformas escaláveis ​​e prontas para IA.

Em todos os setores, as organizações enfrentam pressões crescentes de múltiplas frentes: tecnologias obsoletas, como COBOL, VB6 e Java legado, escassez de talentos, aumento dos custos operacionais e exigências regulatórias cada vez maiores. Ao mesmo tempo, arquiteturas de dados fragmentadas estão impedindo que a IA e a análise avançada agreguem valor aos negócios.

A modernização não é mais opcional — tornou-se um pré-requisito essencial para o crescimento, a conformidade e a competitividade dos negócios.

Modernização da IA como uma transformação estratégica

Embora os modelos de IA atuais possam analisar código legado, descobrir dependências e melhorar a transparência do sistema, a modernização exige muito mais do que visibilidade. Ela demanda uma reformulação fundamental da arquitetura, redução da complexidade do sistema e a capacidade de evoluir no ritmo dos negócios e das regulamentações.

A oferta de modernização da IA da GFT foi projetada para preencher essa lacuna. Ela combina a compreensão do sistema impulsionada por IA com profunda experiência em engenharia para modernizar ambientes legados inteiros — desde plataformas e aplicativos principais até camadas de integração e ambientes de dados.

Isso inclui:

  • Modernização completa de sistemas legados, abrangendo camadas de núcleo, intermediárias, desktop, integração e dados;
  • Diagnóstico rápido para mapear dependências, identificar caminhos de modernização e quantificar custos, riscos e ROI;
  • Transformação orientada por arquitetura, com designs de destino API-first, orientados a eventos e nativos da nuvem;
  • Compreensão do sistema impulsionada por IA, combinada com arquitetura, validação e migração conduzidas por humanos;
  • Aceleradores e recursos comprovados, utilizados em programas de modernização em larga escala na Europa e nas Américas;
  • Resultados mensuráveis, incluindo redução de custos, melhorias de desempenho e conformidade regulatória.

Impulsionada pela Wynxx, a plataforma de IA multiagente da GFT, a oferta vai além da conversão de código. Ela permite a análise de sistemas em larga escala, a extração automatizada da lógica de negócios e a transformação governada com testes e documentação integrados. Isso permite que os programas de modernização avancem significativamente mais rápido — sem sacrificar o controle, a estabilidade ou a integridade funcional.

"A dívida técnica em grandes organizações é uma das principais barreiras à eficiência, ao tempo de lançamento no mercado, à conformidade regulatória e, principalmente, à adoção de IA", diz Marco Santos, CEO global da GFT. "A IA está abrindo novas maneiras de acelerar a modernização de sistemas legados — permitindo que as organizações incorporem inteligência diretamente em seus processos de negócios", completa.

Impacto mensurável para os clientes

Ao combinar IA com conhecimento humano e uma metodologia sólida e comprovada, a GFT garante que a modernização não se reduza a um exercício de tradução de código, mas se torne uma transformação controlada e orientada por arquitetura, que preserva o conhecimento crítico para os negócios e elimina a dívida técnica.

Combinada com entrega industrializada e décadas de experiência em ambientes regulamentados, a GFT possibilita resultados mensuráveis, incluindo redução de 25 a 60% nos custos operacionais, tempo de lançamento no mercado 25 a 30% mais rápido, sistemas centrais e plataformas de dados prontos para IA e resiliência regulatória e rastreabilidade integradas.

Para as empresas, isso se traduz em ciclos de inovação mais rápidos, interoperabilidade aprimorada e uma base escalável para modelos de negócios orientados por IA.

As capacidades da GFT em transformação de sistemas legados em larga escala também são validadas pelos principais provedores de nuvem. Como um seleto grupo de parceiros de competência em modernização de mainframe da AWS em todo o mundo, a GFT é reconhecida por uma abordagem de arquitetura que combina governança estratégica com transformação de sistemas legados orientada por IA, impulsionada por sua plataforma multiagente Wynxx.

Paralelamente, o prêmio Parceiro do Ano do Google Cloud 2026 para Modernização de Infraestrutura na América Latina — recebido pelo segundo ano consecutivo — destaca a capacidade da GFT de entregar programas de modernização em larga escala com impacto mensurável nos negócios.

Complementando isso, a parceria de longa data da GFT com a Microsoft — construída sobre mais de uma década de programas conjuntos de modernização desde 2013 — se reflete em seu status de Parceiro de Soluções Microsoft em Infraestrutura, Dados e IA, e Inovação Digital e de Aplicativos no Azure, com designações de Especialista em Migração de Infraestrutura e Banco de Dados e na especialização em Análise Avançada no Azure, renovadas em 2026.

Esses reconhecimentos são baseados em entregas comprovadas em ambientes de produção complexos e reforçam a capacidade da GFT de modernizar sistemas de missão crítica em escala.

Ampliando a modernização por meio de um modelo global dedicado

Para industrializar e ampliar essa abordagem globalmente, a GFT estabeleceu um Centro de Excelência (CoE) dedicado à Modernização com IA. O CoE reúne conhecimento especializado em engenharia, ativos de transformação comprovados e ferramentas baseadas em IA para dar suporte a programas de modernização em larga escala em diversas regiões e setores.

Com esse lançamento, a GFT posiciona a modernização como uma transformação essencial para os negócios, permitindo que as organizações desbloqueiem o valor incorporado em seus sistemas legados e construam plataformas digitais resilientes e preparadas para o futuro.

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