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Corpus Christi altera expediente em prefeituras da Região Celeiro

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica que significa, em latim, “Corpo de Cristo”.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Rádio Alto Uruguai
03/06/2026 às 15h01
Corpus Christi altera expediente em prefeituras da Região Celeiro
Imagem Ilustrativa Gerada por IA

O feriado de Corpus Christi, celebrado neste ano na quinta-feira (4), provocará mudanças no funcionamento das prefeituras da Região Celeiro. Um levantamento disponibilizado pela AMUCELEIRO aponta que 13 municípios decretaram ponto facultativo na sexta-feira (5), além do feriado de quinta, enquanto outros oito manterão expediente normal na data.

Entre os municípios que terão ponto facultativo na sexta-feira estão Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, Sede Nova, Tenente Portela e Vista Gaúcha.

Já as prefeituras de Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, São Valério do Sul, Tiradentes do Sul e Três Passos manterão expediente normal no dia 5 de junho.

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica que significa, em latim, “Corpo de Cristo”. A data tem como objetivo homenagear a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, sacramento representado pelo pão e pelo vinho durante a missa. A comemoração ocorre sempre 60 dias após a Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade.

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