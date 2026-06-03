Coronel Bicaco conquista quase R$ 3 milhões para habitação e infraestrutura

Um projeto habitacional destinado ao município prevê a construção de 20 unidades residenciais e a execução de obras de infraestrutura no Loteamento Rigodanzo. A iniciativa soma R$ 2.932.887,86 em investimentos.

Do valor total, R$ 2,8 milhões serão repassados pelo Governo Federal. O município participará com contrapartida financeira de R$ 52.887,86, além de R$ 80 mil em bens e serviços.

A proposta foi desenvolvida ao longo de 14 meses e contempla tanto a ampliação da oferta habitacional quanto intervenções de infraestrutura no loteamento.

De acordo com as informações divulgadas pela Administração Municipal, o projeto tem como público famílias que aguardam acesso à moradia. Além das residências, os recursos incluem melhorias estruturais na área onde o empreendimento será implantado.

O prefeito Arleu Valadar afirmou que a aprovação ocorreu após o encaminhamento das etapas administrativas necessárias para viabilizar o investimento.

A Administração Municipal informou ainda que os próximos procedimentos envolvem a execução do projeto e a definição dos critérios para seleção das famílias que serão atendidas, observando as regras estabelecidas pelos programas habitacionais federais.





