Campo Novo recebe R$ 1,89 milhão para fortalecer serviços de saúde

A Administração Municipal de Campo Novo informou o recebimento de R$ 1.890.989,00 para investimentos na área da saúde. Os recursos serão destinados ao fortalecimento do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), à manutenção das equipes e à qualificação dos serviços oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a administração municipal, os valores contribuirão para ampliar os investimentos no setor e auxiliar na estruturação dos serviços prestados à população.

O prefeito Pedro dos Santos destacou a importância dos recursos para o município. Segundo ele, os investimentos representam melhores condições de atendimento e reforçam as ações voltadas à área da saúde.

A administração municipal também registrou agradecimento aos parlamentares que destinaram recursos para Campo Novo, destinados ao fortalecimento da saúde pública e ao atendimento da população.

Os recursos recebidos serão aplicados em ações voltadas à manutenção e qualificação dos serviços de saúde oferecidos no município.







(Tabela: Ascom Prefeitura de Campo Novo)