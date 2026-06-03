Coronel Bicaco conquista Selo Ouro e se destaca entre os municípios com melhores índices de vacinação do Estado

Coronel Bicaco voltou a ganhar destaque no cenário da saúde pública do Rio Grande do Sul ao receber o Selo Ouro da terceira edição do programa Município Amigo da Vacina. A certificação é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), e reconhece os municípios que alcançam ou superam as metas de cobertura vacinal estabelecidas para importantes imunizantes do calendário infantil e adolescente.

A entrega da certificação ocorreu nesta terça-feira (2), em cerimônia realizada na sede do Ministério Público. O reconhecimento contempla os municípios que atingiram os índices definidos para as vacinas Pentavalente, Tríplice Viral e HPV.

Na Região Celeiro, Coronel Bicaco esteve entre os seis municípios que receberam o Selo Ouro por cumprir e superar todas as metas previstas pela Secretaria Estadual da Saúde. Os resultados alcançados pelo município foram de 96,55% de cobertura para a vacina Pentavalente, 96,55% para a Tríplice Viral e 101,77% para a vacina contra o HPV.

Os dados têm como base o desempenho registrado ao longo de 2025 e colocam Coronel Bicaco entre os municípios com os melhores indicadores de vacinação do Estado. Os índices refletem o trabalho desenvolvido pela rede municipal de saúde, voltado à prevenção, ao cuidado e à promoção da qualidade de vida da população.

A certificação também evidencia os resultados das campanhas de imunização realizadas no município e o alcance das estratégias adotadas para ampliar a cobertura vacinal. Entre as ações desenvolvidas estão o planejamento das campanhas, a busca ativa da população-alvo, a orientação às famílias e o atendimento prestado pelos serviços de saúde.

Ao longo dos últimos anos, Coronel Bicaco tem investido na qualificação dos serviços de saúde, na ampliação do acesso aos atendimentos, na valorização dos profissionais e na oferta de programas voltados à prevenção e ao bem-estar da comunidade.

Com a conquista do Selo Ouro, o município recebe mais um reconhecimento pelo desempenho alcançado na área da saúde pública e pelos resultados obtidos nas ações de imunização, consideradas fundamentais para a proteção da população.









