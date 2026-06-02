Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova criação do "Fator Amazônico" para repasses de saúde a região Norte

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/06/2026 às 23h55
Comissão aprova criação do
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria o Fator Amazônico para aumentar o envio de verbas federais de saúde para a região Norte do país. O objetivo é compensar os altos custos de atendimento em áreas isoladas, que dependem de transporte por barcos e aviões para socorrer a população.

A comissão aprovou o substitutivo da relatora, deputada Socorro Neri (PP-AC), para o Projeto de Lei Complementar 49/25, do deputado Sidney Leite (PSD-AM). O novo texto detalha que o cálculo desse recurso extra deve considerar as grandes distâncias geográficas, a dispersão dos moradores e a falta de estradas pavimentadas.

“Foram colocados os elementos que compõem o Fator Amazônico: aspectos territoriais, logísticos, populacionais, socioeconômicos e epidemiológicos. A medida dá maior objetividade à norma e orienta a futura regulamentação pelo Poder Executivo”, destacou a relatora.

Segundo ela, a medida busca garantir que o dinheiro do governo federal chegue de forma mais justa aos estados que enfrentam desafios logísticos únicos.

O projeto define como beneficiários prioritários os povos indígenas, comunidades ribeirinhas e outras populações tradicionais que vivem em locais de difícil acesso. Além disso, estabelece que o governo revise os critérios do Fator Amazônico a cada quatro anos para manter os valores atualizados conforme a realidade da região.

A relatora destacou ainda que a mudança promove a igualdade no Sistema Único de Saúde (SUS). "A instituição do Fator Amazônico representa medida de aprimoramento do financiamento, ao permitir que o rateio de recursos federais considere os custos diferenciais de atendimento em áreas remotas", disse.

Pela proposta, a metodologia de cálculo deve ser pública e baseada em estudos técnicos detalhados, garantindo transparência sobre como os recursos extras serão aplicados.

O projeto altera a Lei Complementar 141/12, que define os valores mínimos que cada ente da federação deve aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde.

Próximas etapas
 A proposta será ainda analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, e depois pelo Plenário.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei complementar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova proibição da importação de tilápia para proteger produção nacional

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que incentiva a presença de fisioterapeutas em equipes de parto

Proposta segue em análise na Câmara
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova Protocolo de Montevidéu sobre compromisso com a democracia no Mercosul

O projeto de decreto legislativo, que prevê sanções em caso de ruptura democrática, segue para o Senado Federal

Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova acordo de cooperação espacial assinado entre Brasil e Venezuela em 2008

O projeto de decreto legislativo, que prevê o uso pacífico do espaço, segue para análise do Senado Federal

Câmara Há 5 horas

Plenário analisa acordo de cooperação espacial assinado por Brasil e Venezuela; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia e analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 51/11, que contém o acordo de cooperação em ci...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
14° Sensação
0.7 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Educação Há 25 minutos

Em greve, servidores da Uerj apresentam demanda ao governo do RJ
Geral Há 25 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões
Tecnologia Há 1 hora

Brasil supera 3,5 milhões de assinaturas eletrônicas por dia
Saúde Há 1 hora

Governo do Estado concede certificação de Amigo da Vacina a 431 municípios por resultados na imunização
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova proibição da importação de tilápia para proteger produção nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,01%
Euro
R$ 5,82 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,727,16 -2,65%
Ibovespa
174,197,64 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias