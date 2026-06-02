Movement garante acesso a trilhos de pagamento licenciados nos EUA, Canadá e UE, comprometendo-se com a infraestrutura de liquidação e rendimentos em stablecoins nos mercados emergentes

SAN FRANCISCO, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement, a camada de liquidação e rendimento de stablecoins para mercados emergentes, garantiu acesso a trilhos de pagamento licenciados nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. A empresa está comprometendo todo o seu foco a pagamentos transfronteiriços, remessas e produtos de poupança em dólar para os mercados ignorados pelos sistemas financeiros tradicionais.

Os fluxos de remessas para países de baixa e média renda atingiram cerca de US$ 685 bilhões em 2024, de acordo com o Banco Mundial. No entanto, os pagamentos transfronteiriços continuam lentos, trabalhosos e dependentes da infraestrutura bancária tradicionais. Os remetentes ainda pagam uma média de 6,36% por transação em todo o mundo. Os atrasos na liquidação e o limitado acesso bancário continuam a afetar os consumidores e as empresas nos principais corredores de remessas.

“Bilhões de pessoas em todo o mundo são financeiramente excluídos e subatendidos”, disse Torab Torabi, CEO da Movement. “Em muitos mercados a movimentação de dinheiro entre países ainda é muito lenta, muito cara e muito inacessível. Nossa missão é unir os trilhos de pagamento licenciados com o acordo onchain para modernizar os serviços financeiros em todo o mundo, principalmente nos mercados emergentes.”

Como parte da transição do negócio, a Movement Network Foundation recomprou aproximadamente 19% dos tokens anteriormente alocados aos investidores, o equivalente a 4,2% da oferta total, demonstrando seu compromisso com os detentores de tokens e a missão de longo prazo.

A Movement desenvolveu uma estrutura técnica projetada para reduzir o tempo da liquidação e reduzir o custo da movimentação de dinheiro entre países. Com a infraestrutura da Movement e a sua rede de parceiros licenciados, os desenvolvedores podem implantar produtos de pagamento internacionais, contas de poupança denominadas em dólares e ofertas de rendimento de ativos do mundo real sem depender dos sistemas bancários correspondentes ou contas de liquidação pré-financiadas. Isso foi projetado para oferecer suporte a produtos financeiros compatíveis em escala para parceiros fintech e neobank que operam nos mercados emergentes.

Vários parceiros já estão criando a Movement Network:

KAST : Mais de 18.000 usuários verificados aderiram aos produtos da Movement em mais de 160 países.

Mais de 18.000 usuários verificados aderiram aos produtos da Movement em mais de 160 países. Circle / USDCx : A USDCx foi lançada como uma stablecoin emitida nativamente na Movement Network, apoiada 1:1 pela USDC nativa e projetada para pagamentos, tesouraria e produtos de poupança desenvolvidos pelos parceiros.

A USDCx foi lançada como uma stablecoin emitida nativamente na Movement Network, apoiada 1:1 pela USDC nativa e projetada para pagamentos, tesouraria e produtos de poupança desenvolvidos pelos parceiros. Avant Protocol : A Avant selecionou a Movement Network para apoiar produtos de rendimento e tesouraria, incluindo períodos de elevada atividade de resgate no início deste ano.

A Avant selecionou a Movement Network para apoiar produtos de rendimento e tesouraria, incluindo períodos de elevada atividade de resgate no início deste ano. Sorted Wallet : A Movement Network Foundation participou da rodada seed de US$ 4,4 milhões da Sorted Wallet, juntamente com a Tether e a Gnosis, apoiando uma carteira de criptomoedas sem custódia desenvolvida para feature phones com mais de 500.000 downloads em 160 países e usuários ativos no Quênia, Nigéria, Tanzânia e Paquistão.

A Movement Network Foundation participou da rodada seed de US$ 4,4 milhões da Sorted Wallet, juntamente com a Tether e a Gnosis, apoiando uma carteira de criptomoedas sem custódia desenvolvida para feature phones com mais de 500.000 downloads em 160 países e usuários ativos no Quênia, Nigéria, Tanzânia e Paquistão. Yuzu Money : A Yuzu Money atuará como curadora da plataforma de poupança Canopy da Movement Network, oferecendo um rendimento conservador em USD por meio de T-bills e AAA CLOs para parceiros neobank e fintech.

A Yuzu Money atuará como curadora da plataforma de poupança Canopy da Movement Network, oferecendo um rendimento conservador em USD por meio de T-bills e AAA CLOs para parceiros neobank e fintech. Oro : A Oro, uma plataforma de tokenização de ouro onchain, está se integrando à Movement Network como seu primeiro cross-chain vault, vaults de ouro geradores de rendimento e infraestrutura de resgate físico para parceiros de mercados emergentes da Movement.

A Oro, uma plataforma de tokenização de ouro onchain, está se integrando à Movement Network como seu primeiro cross-chain vault, vaults de ouro geradores de rendimento e infraestrutura de resgate físico para parceiros de mercados emergentes da Movement. Zoth: A Movement investiu na Zoth para integrar sua infraestrutura de rendimento RWA nativamente na Movement Network para oferecer aos parceiros acesso a produtos de rendimento de nível institucional denominados em dólar e apoiados por ativos de grau de investimento.





A pilha de infraestrutura da Movement, em conjunto com a Movement Network inclui pagamentos, tesouraria, poupança e produtos de liquidez destinados a oferecer aos parceiros uma única camada de integração de serviços financeiros em mercados emergentes. A empresa, juntamente com a Movement Network Foundation, também está avaliando iniciativas de tesouraria e alocação de capital, incluindo programas adicionais de recompra de tokens, como parte de uma estratégia de crescimento de longo prazo.

Para mais informações sobre a Movement, visite: MovementNetwork.xyz

Sobre a Movement e a Movement Network

A referência à Movement acima é a Mover IND. Inc., a principal contribuinte da Movement Network. A Movement Network é uma camada global de liquidação e rendimento para stablecoins, desenvolvida com a Move, a linguagem de programação Meta desenvolvida para aplicações financeiras. A Move foi projetada do zero para proteger os ativos financeiros, criada especificamente para movimentar dinheiro real através das fronteiras em escala.

Neobancos, fintechs e plataformas de pagamento usam a Movement para liquidar transações internacionais instantaneamente. Os trilhos de remessa tradicionais exigem bilhões em fundos pré-financiados e levam de dois a cinco dias para serem compensados. A Movement reduz essa sobrecarga de capital e os gargalos tradicionais da cadeia de bancos correspondentes, cortando custos e dando às instituições financeiras uma infraestrutura confiável.

Movement: Onde o Dinheiro Mora. Para mais informações, visite MovementNetwork.xyz, siga @Movement_xyz no X e conecte-se à Movement no LinkedIn.

Declarações de Previsão e Reconhecimentos

Este comunicado contém declarações de previsão sobre a estratégia de negócios da Movement, parcerias, aprovações regulatórias, ações relacionadas a tokens e operações futuras. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes, incluindo prazos de aprovação regulatória, desempenho dos parceiros, condições do mercado, dinâmica do mercado de tokens e outros fatores. A Movement não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei. As referências a parceiros do ecossistema indicam informações publicamente disponíveis e não constituem endossos desses parceiros, exceto quando expressamente indicado. As referências neste comunicado a "trilhos de pagamento licenciados" referem-se ao acesso fornecido por meio de parcerias comerciais com transmissores de dinheiro licenciados e instituições de dinheiro eletrônico nas suas respectivas jurisdições, sujeito aos termos e à subscrição do programa desses parceiros. Nem a Movement nem a Movement Network Foundation são licenciadas como transmissores de dinheiro, instituição de dinheiro eletrônico, instituição depositária, banco, corretor, consultor de investimentos ou empresa de investimentos. Os produtos e serviços mencionados neste comunicado são operados independentemente por terceiros, sujeitos aos termos, critérios de elegibilidade e disponibilidade jurisdicional dessas partes. Este comunicado é apenas informativo e não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer ativo digital, título, instrumento financeiro, produto de investimento, produto com rendimento ou stablecoin, ou aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal. As referências a parceiros do ecossistema indicam informações publicamente disponíveis e não constituem endossos desses parceiros, exceto quando expressamente indicado. Este comunicado não é direcionado e não se destina a distribuição a pessoas em jurisdições onde sua publicação seja ilegal.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9730028)