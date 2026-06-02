Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

China reconhece território brasileiro como livre da febre aftosa

Medida foi anunciada durante visita do ministro Mauro Vieira a Pequim

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/06/2026 às 08h50

O governo da China anunciou nesta terça-feira (2) o reconhecimento de todo o território brasileiro como área livre da febre aftosa.

O anúncio foi feita durante visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao país e ocorre após mais de 20 anos de negociações.

A decisão amplia oportunidades para as exportações de produtos bovinos e suínos procedentes do Brasil no mercado chinês, como miúdos e carne com osso.

As exportações do agronegócio brasileiro com destino à China ultrapassaram US$ 50 bilhões em 2025.

Durante a missão presidencial à República Popular da China, em maio de 2025, os dois países assinaram “memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração-Geral de Aduanas da República Popular da China na Área de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias”. O documento reforçou o diálogo sanitário entre os países e contribuiu para o avanço de medidas de interesse do setor agrícola brasileiro.

*Com informações do Ministério da Agricultura

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

Apelo turístico da Pequena África precisa de maior reconhecimento

Especialistas cobram esforços para projetar região histórica do RJ

 Os presidentes Lula e Donad Trump estiveram reunidos no mês passado na Casa Branca (Foto: Instagram/@lulaoficial)
Economia Há 4 horas

Após investigação comercial, os Estados Unidos propõem tarifa de 25% sobre as mercadorias brasileiras

Medida anunciada pelo governo norte-americano ainda passará por consulta pública e poderá ser aplicada a partir de julho

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Há 13 horas

Lula pede a Durigan que avalie possíveis prejuízos de medidas dos EUA

Ministro prometeu falar com Bessent quando tiver indicações claras

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

Guia em mandarim mostra oportunidades de investimentos no Brasil

Cartilha foi lançada pelo Ministério do Turismo em Xangai
Economia Há 14 horas

Finep financia estruturação da cadeia produtiva da malva na Amazônia

Fibra é extraída por famílias ribeirinhas e usada na produção têxtil

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
14° Sensação
1.45 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Brasil Há 7 minutos

Febre dos álbuns da Copa está tirando crianças e adolescentes do isolamento social e familiar
Emater Há 16 minutos

Ascar completa 71 anos atendendo cerca de 220 mil famílias no campo gaúcho
Entretenimento Há 25 minutos

Robb anuncia estreia do programa “Robb TV Talks”
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova proposta para apagar imagens íntimas em violência doméstica
Saúde Há 25 minutos

RJ: polícia faz ação contra venda clandestina de canetas emagrecedoras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 -0,24%
Euro
R$ 5,83 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,126,37 -3,36%
Ibovespa
173,713,84 pts 0.88%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias